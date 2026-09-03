Lamborghini Revuelto Spyder, spuntano le prime foto spia del prototipo

Lamborghini non ha ancora annunciato ufficialmente la Revuelto Spyder. Ma le prime foto spia del prototipo avvistato su strada offrono un indizio molto concreto sul futuro della supercar. La versione a cielo aperto sembra infatti essere in fase di sviluppo e, dalle forme del veicolo camuffato, emerge una soluzione per il tetto che richiama quella già utilizzata sulla Aventador Roadster.

Come appare la Revuelto Spyder

Lamborghini Revuelto Spyder, le prime foto spia

Nonostante la carrozzeria sia ricoperta di pellicole camuffanti, due particolari confermano la variante scoperta. Sul bordo del tetto, sopra il parabrezza, corre una sottile striscia di nastro adesivo nero che arriva fino al montante. Lo stesso tipo di nastro compare, in due tratti separati da pochi millimetri, anche nella parte superiore della portiera. A questo si aggiunge una linea di taglio visibile proprio sopra la portiera, che si addentra nel pannello del tetto. È il segno più chiaro che la sezione sopra guidatore e passeggero sia removibile, con una soluzione già vista da Lamborghini sulla Aventador Roadster oltre un decennio fa.

Lamborghini Revuelto Spyder, la vista laterale

Le prime informazioni indicano che la Revuelto Spyder non cambierà nulla sul fronte del propulsore, mantenendo il V12 aspirato da 6,5 litri abbinato a tre motori elettrici per una potenza combinata di 1.015 CV, insieme al cambio a doppia frizione Graziano a 8 rapporti. La modifica più rilevante riguarderebbe la scocca in fibra di carbonio, che dovrebbe essere rinforzata per compensare la perdita di rigidità torsionale legata all’eliminazione del tetto fisso.

Lamborghini Revuelto Spyder, l'immagine del retro

Lamborghini di solito presenta la versione scoperta circa due anni dopo quella coupé. Per la Revuelto, però, i tempi sono stati diversi. La vettura è stata presentata nel 2023 e la Spyder, quindi, sarebbe dovuta arrivare nel 2025. Nel frattempo sono circolate diverse ipotesi, tra dubbi sulla possibilità di realizzare il tetto e considerazioni sulla necessità di una versione scoperta, visto il successo della coupé. Ora, però, il prototipo è stato avvistato su strada e i test difficilmente si fermeranno qui.

Lamborghini ha già portato avanti in parallelo lo sviluppo della Temerario Spyder, avvistata al Nürburgring, e della Revuelto SV, la variante più estrema della coupé. La Spyder della Revuelto standard sembra ormai solo questione di tempo, in linea con la tradizione che vuole ogni ammiraglia del marchio disponibile anche a cielo aperto.

FONTE: motor.es

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