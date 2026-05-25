Lucid Cosmos pizzicato durante i test, ecco il nuovo SUV elettrico che punta a sfidare la Model Y

La gamma di Lucid Motos è composta oggi solo da modelli premium. Per poter allargare la sua presenza sul mercato, la casa automobilistica ha la necessità di proporre ai clienti un modello più ''accessibile''. La risposta è Cosmos, un SUV elettrico che nelle intenzioni dovrebbe andare a confrontarsi direttamente con la Tesla Model Y e la nuova Rivian R2. La presentazione di questo modello sarebbe attesa per la prossima estate, con l'inizio della produzione previsto entro la fine dell'anno. Lo sviluppo del nuovo modello sta andando avanti in quanto il nuovo SUV è stato intercettato su strada nelle vicinanze dello stabilimento Lucid di Casa Grande, in Arizona.

Lucid Cosmos, fondamentale per il futuro dell'azienda

L'immagine che mostra la nuova Cosmos è stata condivisa attraverso i social network dall'utente @john61640 di X, ex Twitter. Nella foto possiamo vedere il nuovo SUV elettrico ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria. L'aspetto interessante è che la vettura è affiancata da una Tesla Model Y. In questo modo c'è la possibilità di fare un rapido confronto e arriva così la conferma che Cosmos avrà più o meno le stesse dimensioni del SUV elettrico dell'azienda di Elon Muk. Per quello che si riesce a vedere, sembra una versione più piccola della Lucid Gravity, con un posteriore che sembra essere maggiormente pronunciato. Ingrandendo un po' la foto si nota qualche dettaglio dell'abitacolo e in particolare quello che sembra essere un enorme pannello che dominerà la plancia, occupandola quasi interamente.

$LCID@LucidMotors



This photo was taken near the Lucid factory. Could this be one of the midsize vehicles? pic.twitter.com/oHngFSS2Wd — John (@john61640) May 21, 2026

Ovviamente ne capiremo molto di più quando tra pochi mesi, Lucid Motors porterà al debutto questo nuovo modello, fondamentale per la sua crescita. A marzo, in occasione dell'Investor Day, Lucid aveva annunciato i SUV Cosmos ed Earth, i primi due modelli basati sulla sua nuova piattaforma di medie dimensioni. Cosmos, come abbiamo scritto, è atteso a breve. I prezzi dovrebbero partire da meno di 50 mila dollari, quindi molto più accessibile degli attuali modelli Air e Gravity.

Efficienza record

Quello che caratterizzerà la nuova Lucid Cosmos sarà la sua efficienza, tanto che è stata promessa una percorrenza di 480 km (ciclo EPA) con una batteria di 69 kWh. Inoltre, il SUV potrà ricaricare ad altissima potenza e sarà in grado di recuperare 320 km di autonomia con soli 14 minuti di ricarica rapida in corrente continua. Pure le prestazioni saranno interessanti dato che la versione più performante con doppio motore e la trazione integrale sarà in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 3,5 secondi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026