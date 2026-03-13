Rivian R2, debutta il nuovo SUV elettrico: versioni e prezzi. Arriverà in Europa

Rivian R2 è ufficiale. Finalmente, il lungo percorso che ha portato sul mercato il nuovo SUV elettrico americano è terminato. La casa automobilistica ha infatti condiviso tutti i dettagli del suo nuovo modello, le versioni in cui sarà proposto e sopratutto i prezzi. Nuova Rivian R2 è da tenere d'occhio perché arriverà anche in Europa in futuro. Intanto, sul mercato americano le consegne partiranno dalla primavera.

Si parte dalla versione top di gamma R2 Performance

Ricordiamo innanzitutto che Rivian R2 misura 4.715 mm lunghezza x 1.905 mm larghezza x 1.700 mm altezza, con un passo di 2.935 mm. La prima versione a debuttare sarà la R2 Performance che può contare su di un powertrain caratterizzato dalla presenza di due motori elettrici. C'è quindi la trazione integrale. Complessivamente, a disposizione ci sono 489 kW / 665 CV e 825 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 3,6 secondi. Può contare su di una batteria con una capacità di 87,9 kWh che permetterà un'autonomia di 330 miglia secondo il ciclo EPA, cioè circa 531 km. La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, finiture in legno e sedili anteriori riscaldati e ventilati. Di serie ci sono pure i sedili posteriori riscaldati, le sospensioni attive, il sistema audio Rivian Premium Audio con 9 altoparlanti, i fari a LED Matrix e i cerchi in lega da 21 pollici. Il prezzo di questa versione? 57.990 dollari che al cambio sono circa 50.500 euro.

Rivian R2, le altre versioni

Verso la fine del 2026 arriverà la R2 Premium che potrà contare sempre su due motori elettrici e la trazione integrale. In questo caso, però, la potenza scende a 356 kW / 456 CV e 727 Nm di coppia. In termini di prestazioni, per accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) sono sufficienti 4,6 secondi. L'autonomia EPA è sempre di 330 miglia cioè 531 km. Rispetto alla Performance, bisogna rinunciare a qualcosa anche in termini di dotazioni. Il prezzo? 53.990 dollari, cioè poco più di 47.000 euro.

Più avanti, nel corso della prima metà del 2027 arriverà la R2 Standard. Qui la scheda tecnica riporta la presenza di un solo motore elettrico, c'è la trazione posteriore, da 261 kW / 355 CV e 481 Nm di coppia. L'accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) richiede 5,9 secondi. La batteria non cambia ma in questo caso l'autonomia EPA sale a 345 miglia, cioè 555 km. L'elenco degli equipaggiamenti si riduce, con un impianto audio di base a cinque altoparlanti, sedili anteriori riscaldabili e interni ''all-black''. Il prezzo? 48.490 dollari che al cambio sono circa 42.280 euro.

Infine, sempre nel 2027 arriverà una versione entry level con autonomia di 275 miglia (442 km) ad un prezzo di 45.000 dollari (39.200 euro).

Anche in Europa

Come accennato all'inizio, Rivian sta arrivando in Europa. Secondo quanto comunicato in passato l'appuntamento è per il 2027. Novità in tal senso non ce ne sono da tempo ma con il debutto della R2 sul mercato americano presto dovrebbero arrivare novità.

VEDI ANCHE