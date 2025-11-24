Sconti su tutte le Mazda. Non solo nel Black Friday

Black Friday: anche in casa Mazda scatta l’ora degli sconti. Dal 24 novembre al 6 dicembre 2025 la rete dei concessionari ufficiali lancia una campagna a tempo che vale extra riduzioni fino a 1.500 euro e un minitasso del 3,99%, in aggiunta alle promozioni già disponibili.

Gli sconti sono su tutti i modelli attuali: dalla roadster MX-5 al crossover Mazda CX-30, dalle compatte Mazda 2 Hybrid e Mazda3 fino alle ammiraglie CX-60 e CX-80, passando per la berlina elettrica Mazda6e. Manca giusto la nuova CX-5, che non è ancora disponibile.

Come si vede, l'iniziativa riguarda proprio tutta la gamma fatta di otto modelli e cinque tecnologie: dai motori tradizionali agli ibridi, passando per plug-in ed elettriche pure, così da andare incontro a qualunque preferenza in fatto di mobilità.

Mazda MX5 (2024)

Le offerte modello per modello

L’entry-level dedicata alla città (che sotto sotto è una Toyota Yaris) parte da 19.000 euro in caso di permuta, con 500 euro di incentivo Black Friday che si sommano ai 5.490 euro di bonus Mazda. Automatica di serie, full hybrid “vero”: scorrevole in elettrico, pratica quando serve il benzina.

Per chi cerca stile e guida coinvolgente, la compatta giapponese è proposta da 23.800 euro in caso di permuta, con 500 euro di extra incentivo che si aggiungono ai 3.550 euro già in vigore. A caratterizzarla, il motore Mild hybrid e-Skyactiv G e il solito tocco sportivo che non passa mai di moda.

Mazda CX-30 e-SKYACTIV G 2025 Homura, la prova

Il crossover dal taglio coupé beneficia di un extra sconto da 750 euro. Con il motore e-Skyactiv G da 140 CV e la nuova versione Homura Ad’vantage, il prezzo in caso di permuta scende fino a 25.200 euro, grazie ai 4.000 euro di incentivi Mazda già previsti.

La prima berlina 100% elettrica del brand debutta nel Black Friday con 500 euro di incentivo dedicato. Prezzi da 29.350 euro in caso di permuta. Silenziosa, elegante, confortevole, tecnologica: la nuova faccia della sostenibilità secondo Mazda.

Il SUV premium di riferimento parte da 46.850 euro, con 1.000 euro di incentivo in caso di permuta. Comfort, qualità percepita e design da ammiraglia: la ricetta rimane quella.

Mazda CX-60 2026

Il maxi SUV, il più grande mai costruito da Mazda, beneficia di 1.500 euro di incentivo e parte da 56.050 euro. Pensato per famiglie numerose e per chi vuole spazio, versatilità e un abitacolo da prima classe.

Da oltre trent’anni è sinonimo di puro piacere di guida. La roadster per eccellenza resta fedele a sé stessa: leggera, precisa, divertente. Con 500 euro di incentivo Black Friday parte da 32.500 euro.

Il crossover elettrico con range extender rotativo – addio ansia da ricarica – parte da 31.000 euro in caso di permuta, con 500 euro di incentivo. Le offerte sono valide fino al 6 dicembre. Maggiori dettagli nella sezione Offerte del sito ufficiale Mazda.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/11/2025