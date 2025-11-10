Mazda 6 Wagon: il futuro prende forma dal concept Vision-X Coupé? Per ora no, ma sarebbe bello...

Dopo la fine della produzione della Mazda 6 station wagon con motore a benzina, la gamma della casa giapponese è oggi composta principalmente da SUV, con poche eccezioni come la Mazda3, la MX-5 e la Mazda2.
Mazda Vision-X Concept al JMS 2025
Ma sappiamo che la casa giapponese è molto brava nella creazione di concept car, che daranno vita a modelli di produzione in futuro. Al recente Japan Mobility Show, il marchio ha presentato la Mazda Vision-X Coupé, una sportiva dotata di un motore ibrido plug-in con unità rotativa, capace di oltre 500 CV e fino a 160 km di autonomia elettrica (guarda la Mazda Vision-X Coupé).
Mazda 6 Wagon: dai rendering di Sugar Design l'ipotesi di un modello su base Vision-X Coupé
Una wagon sulla base del prototipo?
Eppure, non si può fare a meno di chiedersi: e se Mazda (guarda la homepage di Mazda Italia) prendesse questa coupé futuristica e la trasformasse in qualcosa di ancora più inaspettato? Una station wagon sportiva, magari.
I rendering pubblicati da Sugar Design (guarda la pagina Instagram di Sugar Design), immaginano una possibile nuova Mazda 6 station wagon ispirata proprio alla Vision-X Coupé.
Lo stile, caratterizzato da linee allungate e proporzioni eleganti, si presta naturalmente a una versione familiare, mantenendo un’impronta dinamica e moderna.
Attualmente, la precedente Mazda 6 è stata sostituita in alcuni mercati dalla 6e, un modello elettrico frutto della collaborazione con Changan. Tuttavia, una versione station wagon non è ancora disponibile.
Mazda 6 Wagon: la casa giapponese non conferma nulla riguardo una futura famigliare
Mazda non si sbilancia
Mazda non ha confermato alcun progetto di produzione per una nuova 6 station wagon, ma la Vision-X Coupé rappresenta un chiaro segnale dell’evoluzione stilistica e tecnologica del marchio, che prevede di introdurre motori rotativi ad alte prestazioni entro il 2035.
Se un giorno la Vision-X dovesse davvero ispirare una nuova Mazda 6 station wagon, il modello potrebbe coniugare efficienza ibrida e design sportivo, proiettando la tradizione Mazda verso una nuova era. A voi piace questo prototipo di Mazda SW? Fatecelo sapere.