Se lo stop ai motori a gasolio verrà rimandato, sarà grazie a Mazda

Il 3.3 mild hybrid di CX-60 e CX-80 2026 funziona anche a biodiesel, il carburante al centro dei dissidi tra l'Italia e l'UE

Prendiamo spunto dalla notizia che Mazda aggiorna le sue grandi SUV col Model Year 2026, per dare una sotto-notizia che in realtà ha importanza uguale. Più che in ambito prodotto, in chiave di scenario.

La notiziola, infine, è di quelle che fanno felici i tanti (nostri) amici del Diesel “pulito”.

Si apprende che le edizioni 2026 di Mazda CX-60 e CX-80, attese in concessionaria per la prossima primavera, saranno compatibili con il carburante HVO100, sigla che tutti sappiamo stare per Hydrotreated Vegetable Oil.

Mazda CX-60 e CX-80 2026

Brevissimissimamente: l'HVO è un biodiesel di nuova generazione ricavato da scarti vegetali. Quel che è meglio, è che l'HVO è già disponibile anche in Italia.

Infatti, l'Italia si batte affinché il biodiesel trovi considerazione nel dibattito sulla scadenza dei motori a combustione interna del 2035 (le chance sembrano scarsine, ma chissà...).

Quella di nutrire il suo 6 cilindri 3,3 litri Diesel mild hybrid, già di per sé un capolavoro di tecnologia, è l'ennesima conferma dell’impegno della Casa giapponese verso una mobilità più sostenibile, senza rinunciare alle prestazioni dei motori termici. Brava Mazda!

Mazda e-Skyactiv D 3.3 Diesel, un ''grande'' motore

Biofuel a parte, sul piano tecnologico CX-60 2026 riceve l’intero pacchetto di sistemi di sicurezza avanzati già presenti sulla sorella maggiore CX-80.

Tra questi spicca il Driver Monitoring, mentre è un debutto assoluto quello del nuovo Driver Emergency Assist, un sistema capace di riconoscere eventuali malori del conducente e di arrestare il veicolo in modo autonomo e sicuro.

Anche l’abitacolo si evolve. Gli allestimenti Homura e Homura Plus si arricchiscono di sedili in pelle Nappa con cuciture decorative, volante in pelle bicolore e vetri anteriori con isolamento acustico migliorato.

Mazda CX-60 2026, gli interni

Dal canto suo, la versione Exclusive sfoggia nuovi cerchi in lega da 20 pollici, mentre la tavolozza colori accoglie la tinta Polymetal Grey, che prende il posto della precedente Sonic Silver.

Sale a bordo infine Alexa, l’assistente vocale di Amazon, integrata nel sistema infotainment per rendere ogni viaggio ancora più connesso.

Alexa a parte: hei, là a Bruxelles, sempre sordi ai carburanti alternativi?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/11/2025