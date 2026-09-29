Lamborghini Revuelto, dopo la SV arriva il restyling della versione base

Un prototipo della Lamborghini Revuelto standard è stato fotografato durante i test: possibili novità anche per potenza e batteria.

La Lamborghini Revuelto potrebbe prepararsi a un aggiornamento, a pochi mesi dalla presentazione della versione SV. Un prototipo della supercar ibrida è stato infatti fotografato durante i test e, secondo quanto emerge dalle immagini, presenta alcune modifiche rispetto al modello attualmente in vendita. Il prototipo fotografato mantiene una configurazione più vicina a quella della versione standard, mentre le modifiche visibili sembrano concentrarsi soprattutto sulla carrozzeria.

Le novità

Lamborghini Revuelto, la vista laterale del prototipo

Il prototipo si riconosce innanzitutto per alcuni elementi differenti rispetto alla Revuelto attuale. A cambiare è il paraurti anteriore, caratterizzato da una presa d’aria centrale di dimensioni maggiori. Anche nella parte posteriore sono visibili modifiche al paraurti e al diffusore.

La vettura fotografata non presenta invece alcuni degli elementi più caratteristici della Revuelto SV. Non c’è la grande ala posteriore fissa e i cerchi utilizzano cinque prigionieri anziché il fissaggio con dado centrale della versione più estrema. Restano sostanzialmente nella posizione attuale anche i fanali posteriori a forma di Y e lo scarico collocato nella parte alta della coda. Per quel che riguarda le luci diurne anteriori a forma di Y visibili sul prototipo potrebbero invece essere semplici adesivi utilizzati per confondere l’osservazione delle modifiche durante i test.

Una Revuelto più potente

Lamborghini Revuelto, il retro

Le novità potrebbero però andare oltre l’estetica. La Revuelto attuale utilizza un V12 ibrido da 6,5 litri con una potenza complessiva di 1.015 CV, pari a 1.001 hp e circa 746 kW. Secondo le prime indiscrezioni, l’eventuale aggiornamento potrebbe portare la potenza a circa 1.035 CV, con un incremento nell’ordine dei 20 CV. Si tratta però di una previsione e non di un dato comunicato da Lamborghini. Ancora più interessante è l’ipotesi relativa alla batteria. La Revuelto aggiornata potrebbe infatti utilizzare il pacco da 7,3 kWh già adottato dalla Revuelto SV, quasi il doppio rispetto agli attuali 3,8 kWh. La batteria più grande sarebbe legata anche a una maggiore costanza delle prestazioni, con un miglioramento che potrebbe arrivare fino a quattro volte rispetto alla Revuelto attuale.

Debutto tra fine 2026 e inizio 2027?

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sulla data di presentazione della nuova Revuelto. Le ipotesi parlano di un possibile debutto in autunno oppure all’inizio del 2027.

FONTE: Carscoops

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