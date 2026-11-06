Nate dalle dune del deserto: ecco due Lamborghini Revuelto davvero speciali

Non sono due Lamborghini Revuelto come tutte le altre: le edizioni speciali Design and Dunes celebrano il deserto saudita con colori esclusivi, ricami ispirati alle dune e targhette identificative

Grazie al programma di personalizzazione Ad Personam, Lamborghini è in grado di accontentare tutte le richieste dei clienti per arrivare a realizzare modelli davvero unici come nel caso di queste due Lamborghini Revuelto commissionate da due collezionisti dell'Arabia Saudita. Modelli unici con un look decisamente accattivante, ispirato alle dune di sabbia del deserto.

Ogni vettura ha una combinazione di colori unica, dettagli personalizzati in fibra di carbonio e alcuni tocchi davvero speciali all'interno dell'abitacolo. La meccanica invece non cambia e quindi troviamo sempre il propulsore ibrido V12 da 1.015 CV, pronto a farsi sentire ed emozionare alla guida.

Le Lamborghini Revuelto ispirate alle dune del deserto

Il progetto di queste due supercar personalizzate, denominato ''Design and Dunes'', trae ispirazione dalle forme e dal movimento in continua evoluzione del paesaggio desertico dell'Arabia Saudita.

Lamborghini Revuelto ''Design and Dunes''

Secondo Lamborghini, la grafica esterna è stata creata anche per rappresentare il flusso d'aria sulla carrozzeria della Revuelto, mostrando il movimento naturale delle dune del deserto. La prima vettura presenta una finitura bianco opaco Bianco Phanes, con grafiche nere Nero Nemesis e strisce decorative in Verde Speranza.

Presenta inoltre dettagli in fibra di carbonio lucida sul tetto, sui montanti, sulle alette aerodinamiche delle portiere e sull'alettone posteriore.

Lamborghini Revuelto ''Design and Dunes''

La seconda Revuelto adotta un approccio leggermente diverso, con vernice bianca lucida Bianco Monocerus, grafica nera Nero Noctis e dettagli verde opaco ''Verde Rodope''. È inoltre dotata di cerchi forgiati Altanero da 21 pollici all'anteriore e 22 pollici al posteriore, oltre a terminali di scarico neri opachi.

Interni

Il tema ispirato al deserto continua anche all'interno dell'abitacolo, dove Lamborghini ha aggiunto ricami personalizzati sui pannelli delle portiere, sugli schienali dei sedili e sui poggiaginocchia.

I motivi intricati sono progettati per assomigliare alle increspature lasciate dal vento che soffia sulle dune di sabbia, ricollegando gli interni al paesaggio che ha ispirato le auto. Entrambi gli abitacoli presentano rivestimenti in pelle Nero Ade, rivestimenti in Corsa Tex e finiture in fibra di carbonio, sebbene le combinazioni di colori siano diverse.

Lamborghini Revuelto ''Design and Dunes''

La prima vettura utilizza il Verde Speranza come colore dominante degli interni, con dettagli ricamati in Bianco Leda, mentre la seconda inverte l'effetto con inserti e cuciture in pelle bianca.

Ma uno dei dettagli più interessanti si trova sulla parete posteriore di entrambi gli abitacoli. Infatti troviamo ricamata la parola إرث, che si traduce con ''eredità'', come omaggio al patrimonio culturale dell'Arabia Saudita, racconta Lamborghini.

Sono inoltre presenti targhette personalizzate in fibra di carbonio sui lati del guidatore e del passeggero, con la scritta ''Ad Personam KSA Edition'' e la dicitura individuale ''1 di 2''.

Fonte: Supercar Blondie

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