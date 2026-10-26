Giugiaro Peralta D, la coupé in rame che non assomiglia a nessun'altra

Firmata da Fabrizio Giugiaro, è una GT 2+2 con rame lavorato a mano, vetri specchiati, aperture scenografiche e dettagli artigianali

Fabrizio Giugiaro e GFG Style hanno presentato un'esclusiva one-off in occasione del Pastejé Automotive Invitational 2026 che si è svolto in Messico. Stiamo parlando della nuova Peralta D, una Coupé Gran Turismo 2+2 che si caratterizza per una scelta particolare e cioè una carrozzeria interamente in rame battuto a mano.

Peralta D

Il progetto nasce da una collaborazione tra l’imprenditore e collezionista Carlos Peralta e il centro stile avanzato torinese. Fabrizio Giugiaro ha seguito personalmente ogni fase di realizzazione. La base è quella della Maserati Gran Turismo ma l'azienda non ha voluto condividere informazioni tecniche, solo parlare del design degli esterni e degli interni.

Un'auto realizzata con rame battuto a mano

Questa nuova one-off arriva dopo il successo della Peralta S, ispirata alla Maserati Boomerang del 1971. Il nome di queste due creazioni è un omaggio alla famiglia dell'imprenditore Carlos Peralta. La lettera ''D'' è stata scelta sia per sottolineare il legame tra Carlos e le proprie figlie (D come ''daughters'', così come la precedente Peralta S era dedicata ai figli, ''sons''), sia per porre l’attenzione sugli elementi progettuali specificamente pensati per le donne.

Peralta D

Lo stile? GFG Style racconta che la carrozzeria è stata disegnata sviluppando il concetto di monolito: la linea di cintura demarca la parte inferiore interamente in rame che fa da involucro alla parte superiore, realizzata in vetro specchiato e con un trattamento particolare che riproduce la colorazione del metallo.

Questa one-off riprende ed evolve gli stilemi principali della Pedalta S. La silhouette è quindi definita da poche linee essenziali, che si sviluppano senza interruzioni, delimitando superfici che si presentano tese e minimali. Non ci sono portiere tradizionali.

Peralta D

Per accedere all'abitacolo è presente una sistema di apertura che riprende il ''dome'' a movimento unico della Peralta S, mantenendo comunque l’indipendenza dei finestrini laterali, e aggiungendo parte posteriore un'apertura ad ali di gabbiano priva di struttura sottostante.

Peralta D presenta firme luminose che danno maggiore carattere alla vettura. Sia davanti e sia dietro troviamo sottili firma luminose, mentre griglie geo metriche a rombi, realizzate in alluminio fresato dal pieno e intagliato a laser, integrano e celano le luci di servizio.

Dentro alla Peralta D

L'abitacolo di questa esclusiva one-off si caratterizza per la simmetricità della plancia e le diversi funzioni presenti. A sinistra la strumentazione di bordo per il guidatore, mentre a destra, per il passeggero, un vano configurato come una vera e propria postazione per il trucco, integrata con un monitor che diventa specchio illuminato e alloggiamenti specifici dedicati ai cosmetici.

Peralta D, interni

Nella parte posteriore del tunnel centrale è nascosto un frigo in grado di contenere una bottiglia di champagne e quattro calici (sempre in rame). I rivestimenti di sedili, plancia e pannelli sono in pelle con una colorazione studiata per richiamare i toni della carrozzeria, integrata da dettagli e inserti in Alcantara traforati. Le impunture sono realizzate con veri fili di rame.

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