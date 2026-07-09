Bizzarrini 5300 Aperta Lusso: il progetto di Giugiaro diventa realtà dopo 60 anni

Per ben sessant’anni un disegno di Giorgetto Giugiaro (non proprio l’ultimo dei designer) è rimasto chiuso in un cassetto. A Goodwood 2026, Bizzarrini (il marchio fondato nel 1964 dall'ex ingegnere Ferrari Giotto Bizzarrini e rinato nel 2020) porta su strada quell'idea che nei primi anni Sessanta Giorgetto Giugiaro aveva solamente abbozzato. Nasce così la Bizzarrini 5300 Aperta Lusso, una versione scoperta della 5300 GT Corsa a carrozzeria larga che all'epoca non fu portata avanti perché la casa di Livorno era troppo concentrata sulle competizioni per dedicarsi a una variante stradale.

Un'idea originale, non un restomod qualunque

Bizzarrini 5300 Aperta Lusso, il design

A differenza della 5300 GT Corsa Revival, fedele riproduzione della vettura da corsa degli anni Sessanta, la Aperta Lusso non è una copia di un modello esistito. È una vettura nuova a tutti gli effetti, la realizzazione di un concetto mai arrivato in produzione. Al posto di una capote tradizionale, la vettura utilizza due pannelli in fibra di carbonio removibili, richiudibili nel bagagliaio da una sola persona, con un arco strutturale che ne definisce il profilo laterale. La monoscocca in fibra di carbonio riceve rinforzi specifici (tunnel centrale in acciaio e strutture aggiuntive nel sottoscocca) per compensare l'assenza del tetto fisso, risultando più rigida della coupé originaria degli anni Sessanta.

Bizzarrini 5300 Aperta Lusso, il retro

Il motore è un V8 5,3 litri in posizione anteriore-centrale, evoluzione dello storico Chevrolet small block scelto a suo tempo da Giotto Bizzarrini. Parliamo di un motore che eroga oltre 400 CV, abbinati a un cambio manuale Tremec a cinque marce con differenziale autobloccante (disponibile anche una versione a sei marce). La velocità massima dichiarata supera i 280 km/h. Al posto dei carburatori Weber originali arriva un'iniezione a condotto tarata per riprodurne il comportamento, mentre lo scarico artigianale in Inconel promette una sonorità fedele alla tradizione. Sospensioni a doppio triangolo con ammortizzatori Koni regolabili completano un impianto meccanico che richiama, nelle specifiche, quello delle vetture da Le Mans di Bizzarrini.

Bizzarrini 5300 Aperta Lusso, il dettaglio dell'abitacolo

Gli interni, curati in collaborazione con la maison italiana Zegna, uniscono pelle e tessuti pregiati a una plancia realizzata in un unico pezzo di legno. Il pomello del cambio, invece, è in tartaruga con inserti in oro. La prima vettura consegnata, ribattezzata «La Dolce Vita», integra dettagli su misura per il proprietario, tra cui una colorazione ispirata al Mar Ligure. Dotazioni come climatizzatore, ricarica wireless per lo smartphone e impianto audio completano un allestimento pensato più per il gran turismo su strada che per la pista.

Bizzarrini 5300 Aperta Lusso, il volante

Inizialmente verranno prodotti solo dieci esemplari, tutti realizzati su commissione secondo le specifiche del singolo cliente, con consegne previste a partire dal prossimo anno.

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