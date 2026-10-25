Lamborghini World Finals, 35mila appassionati a Monza: Leitch e Stati campioni Pro

Le Lamborghini World Finals 2026 si sono concluse all'Autodromo Nazionale Monza con un bilancio positivo anche sul fronte del pubblico. La 13ª edizione dell'evento ha richiamato 35 mila appassionati nell'arco di quattro giorni, alternando le sfide del Lamborghini Super Trofeo Europa, Asia e Nord America alle gare decisive per l'assegnazione dei titoli mondiali.

La giornata conclusiva, caratterizzata da condizioni tipicamente autunnali, ha incoronato i campioni delle diverse categorie. Brendon Leitch e Nicolas Stati, al volante della Lamborghini Huracán del team Leipert Motorsport, hanno conquistato il titolo Pro grazie a un secondo posto e a una vittoria nelle due gare decisive, diventando gli ultimi campioni della categoria nell'era delle Huracán.

Formanek e Pretorius campioni Pro-Am

Nella categoria Pro-Am, il successo è andato a Bronislav Formanek e Anthony Pretorius, portacolori di Micanek Motorsport powered by Buggyra. La coppia ha così completato una stagione vincente, bissando il trionfo già ottenuto nella serie europea. Tra gli altri titoli assegnati a Monza, Andrzej Lewandowski ha conquistato il suo secondo successo iridato nella categoria Am con i colori di ASR, dopo il precedente ottenuto nel 2022 a Portimão.

Nella Lamborghini Cup, invece, a festeggiare è stato l'americano Rocky Bolduc, protagonista con Topp Racing. Nella giornata di venerdì, Simone Iaquinta si era invece aggiudicato il titolo del Lamborghini Super Trofeo Europa.

Simone Iaquinta vincitore del Lamborghini Super Trofeo Europa | ph.FotoSpeedy_DL

Le World Finals hanno così chiuso il calendario stagionale del Lamborghini Super Trofeo, con Monza teatro sia delle ultime sfide dei campionati continentali sia dell'assegnazione dei titoli mondiali, davanti a un pubblico numeroso che ha accompagnato i protagonisti della Casa di Sant'Agata Bolognese per tutto il fine settimana.

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