Successo per l'ACI Racing Weekend a Monza: 30.000 spettatori, Klingmann campione GT3 Sprint

Grande partecipazione di pubblico per l'ACI Racing Weekend all'Autodromo Nazionale di Monza. Nel fine settimana, il nono appuntamento stagionale ha richiamato circa 30.000 spettatori nell'arco delle tre giornate, con tante famiglie e appassionati presenti per assistere alla conclusione di diversi campionati italiani. La gara più attesa, quella del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3, ha premiato la Lamborghini di VSR con Simone Riccitelli e Georgi Dimitrov, mentre il titolo è andato a Jens Klingmann al volante della BMW M4 GT3 Evo di Ceccato Racing.

GT3 Sprint, vince Lamborghini ma il titolo è di Klingmann

La gara conclusiva del GT3 Sprint ha visto il successo della Lamborghini Huracán GT3 Evo2 di VSR, affidata a Simone Riccitelli e al britannico Georgi Dimitrov. Per assegnare il titolo italiano è stato invece decisivo il decimo posto di Jens Klingmann, che insieme al belga Ugo De Wilde ha portato la BMW M4 GT3 Evo di Ceccato Racing alla conquista del campionato.

Aci Racing Weekend Monza 2026: gara GT3 Sprint | Foto: AciSport

Il tedesco ha così completato una stagione da protagonista, riuscendo a difendere il vantaggio accumulato in classifica nell'ultimo appuntamento, nonostante il successo della Lamborghini rivale. Il fine settimana brianzolo ha assegnato tutti i dodici titoli italiani in palio nel GT Sprint, chiudendo la stagione della serie.

Pollini campioni nella GT Cup, Craigie trionfa in E4

La domenica di Monza ha riservato emozioni anche nelle altre categorie. Nel GT Sprint GT Cup, la vittoria è andata alla Ferrari 296 Challenge di Zanasi Racing, condotta da Matteo Sartori e Mattia Simonini. La gara è stata interrotta per oltre mezz'ora in seguito a un incidente alla Variante Ascari che ha coinvolto il polacco Michail Bartoszuk, al volante della Lamborghini di MM Motorsport. A festeggiare il titolo italiano sono stati però Matteo e Giacomo Pollini, cugini al volante della Lamborghini Huracán ST Evo 2 della propria scuderia.

Nell'E4 Championship, il titolo è stato deciso soltanto nell'ultima gara. Ary Bansal, pilota indiano di US Racing, ha vinto la seconda corsa del fine settimana, mentre il finlandese Luka Sammalisto si è imposto nell'ultima prova stagionale. Il campionato è andato al britannico Kenzo Craigie di R-ACE GP, terzo al traguardo nella gara decisiva.

Gara finale anche per GT4 e Sport Prototipi

Nella GT4 Italy Series, con il titolo già assegnato a Maman-Sandrucci, la vittoria dell'ultima gara è andata alla Toyota GR Supra GT4 Evo2 di Speedy Eventos, guidata dal portoghese Tomas Guedes e dall'olandese Mees Houben. Il finale del Campionato Italiano Sport Prototipi ha regalato invece la prima vittoria nella categoria al polacco Iwo Beszterda, portacolori di Avelon Formula. Il titolo italiano era già stato conquistato da Andrea Dell'Edera, che aveva fatto suo anche il trofeo Rookie.

A chiudere il programma dell'ACI Racing Weekend è stata la gara del Campionato Italiano Velocità in Circuito Autostoriche, vinta da Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli con la Porsche 935 del Club 91.

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