Lamborghini World Finals a Monza: programma, orari e biglietti

Per la prima volta nella sua storia, l'Autodromo Nazionale Monza ospita le Lamborghini World Finals, l'appuntamento che riunisce i migliori piloti delle serie Super Trofeo Europa, Asia e Nord America. Dopo i test collettivi che prendono il via oggi, martedì 20 ottobre, il fine settimana entrerà nel vivo da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, con le ultime gare dei campionati continentali e le quattro sfide che assegneranno i titoli mondiali del monomarca Lamborghini.

La manifestazione offrirà al pubblico anche la possibilità di ammirare in pista le esclusive Lamborghini Essenza SCV12 e di visitare il paddock, previa registrazione gratuita. L'ingresso all'Autodromo e alle tribune disponibili sarà libero, mentre il parcheggio sarà a pagamento nelle giornate di sabato e domenica.

Super Trofeo, titoli ancora da assegnare

Prima delle World Finals, Monza ospiterà l'ultimo appuntamento dei tre campionati continentali. Nel Super Trofeo Europa la lotta per il titolo della classe Pro è particolarmente serrata: Kevin Gilardoni e Simone Iaquinta, equipaggio di DL Racing, hanno un solo punto di vantaggio su Patrik Fraboni e Silas Rytter dell'Oregon Team. Anche nelle serie nordamericana e asiatica la sfida per il titolo Pro è ancora aperta. Prime gare già nella giornata di giovedì, venerdì si disputeranno le seconde gare dei tre campionati, ciascuna della durata di 45 minuti.

Sabato e domenica sarà invece il turno delle Lamborghini World Finals, con quattro gare da 45 minuti: due dedicate alle classi Am e Lamborghini Cup e altre due riservate a Pro e Pro-Am. Le qualifiche del sabato definiranno gli schieramenti di partenza, mentre domenica saranno assegnati i titoli mondiali.

Il programma in pista: orari da venerdì a domenica

Il programma seguente riporta le sessioni in pista previste dal calendario ufficiale dell'evento, comprese le sessioni dedicate alle Essenza SCV12.

Venerdì 23 ottobre

Ora Sessione 9:30-10:15 Super Trofeo North America – Gara 2 10:25-11:55 Lamborghini Essenza SCV12 – Sessione in pista 12:30-13:15 Super Trofeo Europa – Gara 2 13:25-14:55 Lamborghini Essenza SCV12 – Sessione in pista 15:30-16:15 Super Trofeo Asia – Gara 2

Sabato 24 ottobre

Ora Sessione 9:00-9:15 World Finals – Warm-up Am e Lamborghini Cup 9:25-9:40 World Finals – Warm-up Pro e Pro-Am 9:50-10:50 Lamborghini Essenza SCV12 – Sessione in pista 11:00-11:20 World Finals – Qualifiche Am e Lamborghini Cup, sessione 1 11:30-11:50 World Finals – Qualifiche Am e Lamborghini Cup, sessione 2 12:05-12:25 World Finals – Qualifiche Pro e Pro-Am, sessione 1 12:35-12:55 World Finals – Qualifiche Pro e Pro-Am, sessione 2 14:20-15:05 World Finals – Gara 1 Am e Lamborghini Cup 15:15-16:15 Lamborghini Essenza SCV12 – Sessione in pista 16:50-17:35 World Finals – Gara 1 Pro e Pro-Am

Domenica 25 ottobre

Ora Sessione 9:00-10:30 Lamborghini Essenza SCV12 – Sessione in pista 11:05-11:50 World Finals – Gara 2 Am e Lamborghini Cup 12:00-12:45 Parata delle Lamborghini dei proprietari del Paddock Club 13:20-14:05 World Finals – Gara 2 Pro e Pro-Am 14:15-15:15 Lamborghini Essenza SCV12 – Sessione in pista

Ingresso gratuito, paddock e parcheggi: tutte le informazioni

L'accesso all'Autodromo Nazionale Monza sarà gratuito, con ingresso libero alle tribune disponibili. Per entrare nel paddock, invece, sarà necessario scaricare il biglietto gratuito, disponibile esclusivamente su TicketOne. In caso di elevata affluenza, per motivi di sicurezza l'accesso al paddock potrà essere contingentato.

I due ingressi aperti al pubblico saranno il Gate A – Vedano e il Gate B – Santa Maria alle Selve, entrambi accessibili da venerdì a domenica dalle 7:00 alle 19:00.

I parcheggi P8 e P9 saranno disponibili sabato e domenica, con pagamento direttamente sul posto:

Veicolo Tariffa giornaliera Auto 15 € Moto 5 € Minibus 30 € Bus 50 €

Per le persone con disabilità e i rispettivi accompagnatori sarà disponibile un'area dedicata sotto la Tribuna Centrale. Il parcheggio riservato si troverà invece di fronte al Monza Circuit Shop, nelle vicinanze della Statua di Fangio.

Fanzone, food truck e DJ set

Non soltanto motori: durante il weekend sarà allestita una Fanzone con area relax, food truck e uno spazio dedicato ai più piccoli. Domenica, dalle 12:00 alle 15:00, è inoltre previsto un DJ set per accompagnare il pubblico nella giornata conclusiva.

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Tra le attrazioni dell'evento ci sarà anche la Lamborghini Essenza SCV12, esclusiva hypercar da pista equipaggiata con un V12 aspirato, oltre a una selezione di vetture stradali del marchio esposte nel paddock. Le Lamborghini World Finals rappresentano così un'occasione per vivere tre giornate di motorsport a Monza, tra le gare conclusive dei campionati continentali, le quattro sfide decisive per i titoli mondiali e le attività dedicate agli appassionati.

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