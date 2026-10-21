Lamborghini Reventon Roadster: una perla rara cerca nuovo proprietario. L’asta sarà da record?

Nel panorama delle supercar a produzione limitata, la Lamborghini Reventon Roadster occupa un posto particolare per design e rarità. Presentata nel 2009, due anni dopo la versione coupé mostrata al Salone di Francoforte, è stata realizzata in appena 15 esemplari al mondo, con un prezzo di partenza di circa 2,1 milioni di dollari (circa 1,87 milioni di euro al cambio attuale).

Un esemplare rarissimo all'asta

Oggi uno di questi modelli è protagonista di un'asta negli Stati Uniti, con una valutazione che potrebbe superare i 3 milioni di dollari (circa 2,67 milioni di euro).

Lamborghini Reventon Roadster: un raro esemplare del 2009 all'asta negli Stati Uniti

All'asta negli USA dopo 16 anni di utilizzo minimo

L'esemplare è proposto da Joopiter (qui il link all'asta) ed è stato consegnato originariamente a un cliente di Singapore. Nel corso degli ultimi 16 anni è rimasto quasi sempre fermo, accumulando appena 47 chilometri. Attualmente si trova a Miami, in Florida, dove attende un nuovo proprietario. Il chilometraggio particolarmente contenuto rende questa vettura un caso interessante nel mercato delle Lamborghini da collezione, soprattutto considerando il numero ridotto di esemplari prodotti.

Lamborghini Reventon Roadster: l'abitacolo della supercar limited edition italiana

Design ispirato ai jet militari e motore V12

Le forme della Reventon Roadster richiamano gli aerei da caccia come l'F-22, con superfici spigolose e linee aggressive che hanno contribuito a distinguerla dagli altri modelli della casa di Sant'Agata Bolognese. Anche la successiva Aventador, arrivata nel 2011, ha adottato un'impostazione stilistica audace, senza replicare del tutto la personalità della Reventon. La base tecnica è quella della Murcielago, con un V12 aspirato da 6,5 litri capace di sviluppare 660 CV, abbinato a un cambio robotizzato e-gear a sei rapporti.

Lamborghini Reventon Roadster: esemplare che potrebbe superare i 3 milioni di dollari

Condizioni meccaniche e possibili interventi

Secondo l'annuncio, la vettura conserva la cinghia di trasmissione e gli pneumatici originali del 2009. Una diagnosi della centralina ha inoltre rilevato che il motore ha funzionato a meno di 1.400 giri/min per il 95% del tempo.

Prima della vendita sono stati sostituiti la batteria e svuotato completamente l'impianto di alimentazione. Questi interventi, tuttavia, non garantiscono che la vettura sia pronta a tornare regolarmente su strada: potrebbero essere necessari ulteriori interventi per rimetterla in piena efficienza. Collezionisti, avete fiutato l'affare? Meglio sbrigarsi perché le offerte sono accettate fino a stasera.

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