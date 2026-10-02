Lamborghini Temerario, il body kit in carbonio che la rende esagerata

La Lamborghini Temerario non è abbastanza esagerata? Per chi cerca ancora qualcosa di più dalla supercar, il preparatore californiano 1016 Industries ha realizzato un kit carrozzeria che rende l'aspetto della Temerario ancora più aggressivo. Chi ritiene il look della supercar perfetto, potrebbe storcere il naso ma una cosa è certa: con questo kit la Temerario attirerà ancora di più gli sguardi delle persone.

Niente paura, il body kit è reversibile

Dettaglio importante, il body kit realizzato da 1016 Industries è completamente reversibile. I proprietari non devono quindi preoccuparsi di danneggiare la carrozzeria originale dell'auto durante l'installazione dei componenti. In caso di vendita, il kit potrà essere rimosso senza problemi. La maggior parte dei componenti è comunque realizzato in fibra di carbonio.

Lamborghini Temerario body kit 1016 Industries

Le modifiche più evidenti riguardano i pannelli laterali posteriori e i passaruota allargati, che trasformano completamente l'aspetto generale dell'auto. Poi c'è il frontale, con un nuovo paraurti e uno splitter, completato da un cofano dalle forme molto più aggressive e prese d'aria sui parafanghi anteriori. Le modifiche sono visibili anche lungo le fiancate della Lamborghini Temerario e includono nuove minigonne, prese d'aria riviste e nuovi cerchi in lega.

Lamborghini Temerario body kit 1016 Industries

Anche il posteriore è stato rivisto, dove troviamo un enorme alettone posteriore fisso, una presa d'aria sul tetto, un nuovo paraurti e un diffusore rivisto. Non è chiaro se queste modifiche apportino benefici all'aerodinamica della Temerario ma l'aspetto della supercar appare davvero stravolto. Non sono previste modifiche alla meccanica.

Prezzo

Chi punta a voler stravolgere l'aspetto della sua Lamborghini Temerario deve mettere in conto una spesa decisamente rilevante. Stiamo parlando di ben 120 mila dollari. Cifra che può scendere se invece del carbonio si sceglie il kit con materiali meno sofisticati.

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