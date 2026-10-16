Lamborghini Temerario in divisa: la supercar entra in servizio nella Polizia di Dubai

Il bolide elettrificato di Sant'Agata sarà impiegato per il presidio turistico, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra polizia, residenti e turisti

La flotta della Polizia di Dubai si arricchisce di un nuovo modello ad alte prestazioni: la Lamborghini Temerario (guarda Lamborghini Temerario e Pecco Bagnaia), che si aggiunge a Urus, Huracán, Aventador e Revuelto già presenti nel parco auto dell'emirato.

L’ultima supersportiva in divisa arriva a Dubai

La consegna rientra nella collaborazione con Lamborghini Abu Dhabi e Dubai. La vettura si distingue per la livrea bianca e verde, gli emblemi dedicati e le scritte «Police» in inglese e arabo. Sotto la carrozzeria, il sistema V8 biturbo ibrido da 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici, sviluppa una potenza complessiva di 920 CV e una coppia massima di 900 Nm.

Lamborghini Temerario alla Polizia di Dubai: la supercar italiana con i colori della divisa

Polizia Turistica: il ruolo della Temerario a Dubai

Nonostante le prestazioni, la nuova supercar non è stata destinata principalmente agli inseguimenti. Il suo impiego sarà legato alla Polizia Turistica, con attività nelle aree più trafficate e nei pressi delle principali attrazioni dell'emirato. Il generale di brigata Saeed Al Hajr ha sottolineato il valore delle auto di lusso di pattuglia, capaci di unire la presenza delle forze dell'ordine al rapporto con residenti e visitatori. L'obiettivo è contribuire alla percezione di sicurezza e rafforzare il legame tra polizia e comunità.

Lamborghini Temerario alla Polizia di Dubai: la cerimonia di consegna alla Polizia Italiana

La versione italiana per le emergenze

Anche la Polizia di Stato italiana ha presentato una Lamborghini Temerario, destinata a raccogliere il testimone di Gallardo e Huracán (guarda Lamborghini Temerario per la Polstrada). A differenza dell'esemplare di Dubai, orientato soprattutto al presidio turistico, la vettura italiana è equipaggiata per le missioni di emergenza ad alta priorità, compreso il trasporto urgente di organi.

Nei 22 anni di collaborazione tra Lamborghini e la Polizia di Stato, le unità di pronto intervento hanno trasportato oltre 200 organi, contribuendo a salvare numerose vite. Due interpretazioni diverse della stessa supercar, quindi, con compiti distinti in base alle esigenze operative.

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