Il lusso non conosce crisi e a Lambo piacciono i luoghi comuni

Tutto bene, e tu? C'è un marchio auto che continua a muoversi come se il mondo attorno non avesse alcun problema e quel marchio forse lo ha già sentito nominare, è un marchio che si chiama Lamborghini.

Nel 2025 la Casa di Sant’Agata Bolognese mette a segno 10.747 consegne, nuovo massimo storico e ulteriore passo avanti rispetto all’anno precedente. In un contesto geopolitico complicato, il Toro è il simbolo del più abusato dei luoghi comuni. Abusato, perché vero: il lusso non conosce crisi.

La ripartizione geografica racconta un successo trasversale: 4.650 unità in Europa e Medio Oriente, 3.347 nelle Americhe e 2.750 in Asia Pacifico. Numeri che, come sottolinea Stephan Winkelmann, dimostrano la capacità del brand di “distinguersi anche in uno scenario globale complesso”.

La geografia del successo 2025 di Lamborghini

A spingere verso l’alto la curva delle consegne sono proprio i modelli che hanno inaugurato la nuova era elettrificata: Revuelto, supersportiva V12 ibrida HPEV, e Urus SE, il Super SUV plug‑in hybrid.

Nel 2026 entra in scena anche Temerario, già forte di un portafoglio ordini pari a 12 mesi di attesa. Con lei, Lamborghini diventa l’unico Costruttore di supersportive di lusso con gamma completamente ibrida.

Lambo Temerario, nel 2026 iniziano le consegne

Il 2025 ha visto anche due debutti di peso: la Temerario GT3, prima racing car interamente sviluppata da Lamborghini Squadra Corse, e la Fenomeno, serie limitata da 29 esemplari equipaggiata con il V12 più potente mai realizzato dal marchio, per 1.080 CV complessivi.

Tra tensioni globali e mercati irregolari, Lamborghini continua a fare ciò che le riesce meglio: crescere, innovare e restare un’icona. E i numeri dicono che la strada imboccata è quella giusta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/01/2026