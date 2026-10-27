KTM ha rinnovato la sua X-Bow GT-XR: ecco tutte le novità

KTM non è solamente sinonimo di moto. L'azienda tedesca da tempo è presente anche nel mondo delle supercar da pista. Pensiamo per esempio alla prima X-Bow del 2008 e alla KTM X-Bow GT-XR del 2022 dotata di un motore 5 cilindri di derivazione Audi.
Tuttavia, i problemi finanziari degli ultimi due anni hanno costretto l'azienda austriaca a cedere la sua divisione di auto sportive e, nell'agosto del 2025, è stato annunciato che il ramo auto era stato acquistato da un gruppo di investitori belgi guidato dal pilota di rally Guillaume De Mevius.
La nuova divisione ufficialmente denominata KTM X-Bow Onroad ha lavorato negli ultimi mesi a perfezionare la KTM X-Bow GT-XR e adesso ha annunciato una serie di aggiornamenti dedicati alla supercar.
KTM X-Bow Onroad: ecco le novità dell'aggiornamento
Le novità? D'ora in poi, quindi, ogni X-Bow sarà dotata di serie di un nuovo scarico Capristo e di specchietti retrovisori in carbonio, sebbene il precedente sistema di retrovisori digitali con telecamera rimanga disponibile come optional. Ogni vettura avrà inoltre uno schermo centrale da 7 pollici con sistema audio integrato e persino Apple CarPlay e Android Auto.
Ma non è tutto, perché la nuova divisione ha anche svelato due nuove varianti della GT-XR. Una è la X-Bow GT-XR Spyder, con pannelli del tetto rimovibili e spazio per riporli nel bagagliaio.
L'altra è la X-Bow GT-XR EVO, che combina il precedente ''Factory 600 Package'' e l'''EVO Aero Kit''. In termini più semplici, questo significa che si ottengono un nuovo splitter anteriore e alette aerodinamiche aggiuntive, mentre il motore turbo da 2,5 litri dell'Audi RS3 ora eroga 600 CV. Il boost di potenza è stato possibile grazie a un nuovo turbo più grande.
A quanto pare, KTM sta lanciando il suo ''Programma ICONIX'', che permetterà ai potenziali clienti di poter pedonalizzare ogni dettaglio della supercar per renderla davvero unica.
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