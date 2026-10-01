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Lotus, ritorno alla sportività più radicale: la nuova supercar arriva nel 2028?

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6 ore fa - La nuova sportiva inglese potrebbe debuttare fra circa due anni

L'inedito modello derivato dal concept Type 135 potrebbe adottare un V8 ibrido e un design racing decisamente audace, ispirato alla Theory 1
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Dopo aver puntato forte sull’elettrico con Emeya ed Eletre, Lotus sta rivedendo la propria strategia alla luce dei nuovi scenari globali e ha introdotto anche soluzioni ibride.

Lotus: nel 2028 potrebbe debuttare una nuova supercar e un digital designer la immagina così

Una nuova Lotus sopra l’Emira

Il prossimo passo sarà una nuova supercar attesa nel 2028, destinata a collocarsi sopra la Emira. Il progetto, identificato come Type 135, dovrebbe adottare un V8 e potrebbe raccogliere alcuni elementi stilistici della concept car Theory 1 presentata nel 2024 (guarda Lotus Theory 1).

Lotus: dovrebbe montare un motore V8 4.0 litri di derivazione Mercedes-AMG

Il designer la immagina estrema

A suggerire una possibile direzione per il progetto sono i render realizzati dal digital designer Khyzyl Saleem. Le immagini immaginano una vettura basata sulla Emira, ma con proporzioni e soluzioni decisamente più aggressive. Il frontale conserva i gruppi ottici della sportiva inglese, mentre il resto della carrozzeria cambia radicalmente, con un nuovo cofano, uno splitter in fibra di carbonio e prese d'aria maggiorate.

Anche le fiancate ricevono interventi mirati, tra nuove minigonne e superfici più scolpite, mentre il posteriore integra uno spoiler e un diffusore con grandi condotti Venturi. Un possibile design più estremo sarebbe coerente con il posizionamento della futura vettura. 

Lotus: il design estremo immaginato dal digital designer con prese d'aria maggiorate e splitter

Motore V8 e sistema ibrido

Resta da chiarire quale sarà il propulsore scelto. Tra le ipotesi figura Mercedes-AMG, che ha recentemente sviluppato un V8 biturbo da 4 litri con albero a gomiti piatto. Un'unità di questo tipo potrebbe risultare adatta a una configurazione a motore centrale. Al V8 dovrebbe affiancarsi un sistema ibrido tradizionale, forse con un motore elettrico sull'asse anteriore. La vettura definitiva potrebbe quindi combinare prestazioni elevate, maggiore elettrificazione e un'impostazione tecnica più vicina a quella delle supercar.

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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