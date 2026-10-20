Jeep Avenger supera i 300.000 ordini. In Italia è il SUV più venduto e il 60% delle vendite è elettrificato

La Jeep Avenger ha superato quota 300.000 ordini. Un risultato raggiunto in circa tre anni, essendo arrivata sul mercato nel 2023. Il SUV compatto si avvicina così al record della Renegade, che nell’intero ciclo di vita ha raggiunto 610.000 esemplari. A rendere interessante il dato è anche il peso delle motorizzazioni elettrificate, che rappresentano circa il 60% delle vendite complessive.

Cosa c’è di nuovo dopo il restyling

Jeep Avenger, le caratteristiche

A maggio la Avenger si è rinnovata con un restyling caratterizzato da fari LED matrix e una telecamera anteriore. Quest’ultima permette di ricostruire sul touchscreen una vista dall’alto a 360°, con inquadratura e zoom scelti in automatico e modificabili da chi guida. Sono cambiati anche il selettore delle modalità di guida Selec-Terrain e la qualità percepita delle superfici interne. I due nuovi colori ispirati alla natura, Bamboo e Forest, secondo Jeep sono stati accolti bene dai clienti. Tra i sistemi di sicurezza ci sono gli aiuti alla guida di livello 2.

Progettata e costruita in Europa, pensata per i clienti europei, con poco più di quattro metri di lunghezza la Avenger è la Jeep più compatta della gamma. Il design segue l’idea per cui la forma nasce dalla funzione. Le protezioni che corrono tutto intorno alla carrozzeria, i fari incassati e le piastre paracolpi in plastica colorata in massa servono anche a evitare danni nei piccoli urti. Gli sbalzi corti e l’altezza da terra elevata aiutano a superare gli ostacoli senza toccare con i paraurti. La classica griglia Jeep a sette feritoie è retroilluminata a LED, per rendere l’auto più visibile e riconoscibile.

Anche in fuoristrada

Nonostante le dimensioni, la Avenger mantiene le caratteristiche tipiche del marchio. Secondo Jeep nessun’altra auto della categoria offre la stessa altezza da terra, gli stessi angoli per il fuoristrada e le stesse capacità sui terreni difficili. Il Selec-Terrain è di serie anche sulle versioni a due ruote motrici e adatta erogazione e controllo della trazione al fondo e al meteo. Si comanda con un selettore a portata di mano ed è abbinato al sistema di controllo in discesa. La versione più adatta al fuoristrada è la 4xe a trazione integrale, da 107 kW (145 CV). Ha un motore termico all’anteriore, un motore elettrico al posteriore, che porta fino a 1.900 Nm alle ruote posteriori, e un cambio a doppia frizione elettrificato. Secondo Jeep supera pendenze del 40% su sterrato e del 20% anche quando l’asse anteriore non ha aderenza. Si distingue per lo scudo Jeep nero, i fendinebbia a LED, le barre sul tetto e il gancio posteriore.

Le versioni in gamma

La Avenger è disponibile in versione benzina, ibrida e-Hybrid, elettrica e 4xe, con cambio manuale o automatico e trazione anteriore o integrale. L’elettrica ha fino a 400 km di autonomia ed è pensata sia per gli spostamenti in città sia per i viaggi più lunghi. La e-Hybrid è il primo gradino dell’offerta elettrificata, mentre la benzina con cambio manuale resta l’opzione per chi preferisce una soluzione più tradizionale. Gli allestimenti sono quattro, Longitude, Altitude, Summit e la serie speciale 85th Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio. La 4xe ha invece una gamma dedicata, con Upland, Overland e la stessa 85th Anniversary.

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