JCB Hydromax da record: il motore a idrogeno supera i 650 km/h

JCB Hydromax ha stabilito un nuovo record di velocità per un veicolo alimentato a idrogeno. Pochi giorni dopo aver raggiunto i 592,797 km/h lo streamliner a idrogeno ha ottenuto un nuovo record di classe FIA al Bonneville Salt Flats. Questo particolarissimo veicolo ha infatti raggiunto una velocità media di ben 644,740 km/h nel primo tentativo. Nella direzione opposta è stata raggiunta invece una velocità media di 663,267 km/h. Dunque, facendo una media tra i due tentativi JCB Hydromax ha ottenuto una velocità media finale di 653,909 km/h.

JCB Hydromax

Tale risultato ha superato il precedente record per veicoli a idrogeno di 298,5 km/h. Battuto pure il record mondiale di velocità per veicoli diesel di 563,418 km/h. Quest'ultimo record era stato stabilito nell'agosto del 2006 dal JCB Dieselmax.

JCB Hydromax

Chiaramente non si tratta di una vettura tradizionale. Parliamo infatti di una streamliner lunga 9,75 metri che dispone di due motori endotermici JCB a idrogeno derivati dalla produzione. La potenza complessiva supera i 1.600 CV (1.622 CV per la precisione). Si tratta degli stessi motori che JCB utilizza per i suoi mezzi da lavoro. Niente Fuel Cell, solo motori endotermici alimentati a idrogeno. Scelta tecnica fatta anche per dimostrare la bontà di una tecnologia che può rendere i motori a combustione interna più green.

Insomma, un risultato interessante e va detto che ci sono diversi costruttori, tra cui Toyota, che stanno lavorando sull'utilizzo dell'idrogeno per alimentare i motori endotermici. Curiosità, alla guida del JCB Hydromax c'era Andy Green, non nuovo a record del genere dato che è l'uomo più veloce al mondo visto che ha raggiunto i 1.227,986 km/h a bordo del Thrust SSC. Andy Green è anche un ex pilota della RAF. Insomma, un uomo abituato alle velocità e alle prestazioni estreme.

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