I 5 SUV medi che consumano meno nel 2026: i dati reali WLTP

Nel 2026 l’immagine dei SUV assetati di benzina è ancora ben scolpita nella mente dei boomer. Ma anche se auto alte e pesanti nascono svantaggiate rispetto ai modelli più compatti e leggeri, alcuni modelli si distinguono per consumi sorprendentemente bassi.

Scopri di seguito i cinque modelli meno esosi, tra i SUV di medie dimensioni. Modelli che, non per caso, si dimostrano più virtuosi nella loro variante ibrida. A dirlo sono i dati WLTP, quelli che trovi scritti sul libretto quando vai in concessionaria.

Se stai cercando un SUV che non ti costringa a fare troppa amicizia col benzinaio, questi sono i cinque modelli a ruote alte più efficienti sul mercato, ordinati dal meno parco al campione assoluto di risparmio. Scopri chi vince la sfida alla pompa.

Kia Sportage 2026

5. Kia Sportage Hybrid: spazio e sostanza

La Sportage è la prova che un SUV di medie dimensioni non deve per forza bere come un naufrago appena tratto in salvo. Con il suo sistema full hybrid da 239 CV (nella versione aggiornata 2026), riesce a muoversi con una disinvoltura insospettabile.

Il dato WLTP indica 5,4 l/100 km (nella versione a trazione anteriore). Il migliore risultato lo ottieni con i cerchi da 17''. Se invece punti sull'estetica dei 19'', preparati a pagare un piccolo pegno in termini di efficienza.

Toyota Corolla Cross 2025

4. Toyota Corolla Cross Hybrid: la forza dell'abitudine

In Italia la Corolla Cross è la scelta di chi non vuole sorprese. Il sistema ibrido di quinta generazione da 1.8 o 2.0 litri è un capolavoro di efficienza meccanica.

La gestione dei flussi tra motore termico ed elettrico è così fluida che spesso ti ritrovi a viaggiare a zero emissioni in città senza nemmeno accorgertene. È la razionalità fatta automobile. E i consumi lo dimostrano: si parte da 4,9 l/100 km in base ai dati WLTP.

Toyota RAV4 2026

3. Toyota RAV4 Hybrid: il miracolo tecnologico

Sì, hai letto bene. Un SUV lungo 4,6 metri che pesa oltre 1.600 kg si piazza al secondo posto. La RAV4 è la regina delle medie distanze.

La versione a due ruote motrici si accontenta di 4,9 l/100 km, grazie al sistema ibrido Toyota che permette al motore 2.5 a ciclo Atkinson di lavorare quasi sempre nel suo punto di massima efficienza. Grazie a ciò, pareggia i conti con la sorella minore Corolla Cross e batte auto molto più piccole e leggere di lei.

Lexus UX 300h, il frontale

2. Lexus UX 300h: l'efficienza silenziosa

Saliamo di livello con la Lexus UX. Qui il lusso si sposa con la tecnologia ibrida Toyota (di cui Lexus è il marchio premium). Nonostante sia un SUV compatto, la cura aerodinamica e il sistema da 197 CV fanno miracoli.

Il dato WLTP indica 4,7 l/100 km per la versione più efficiente. Insomma, se il tuo percorso casa-lavoro prevede molta città e qualche tangenziale, è tra le migliori. Nel traffico urbano di Milano o Roma, i consumi possono scendere addirittura sotto i 4 litri.

La prova della Kia Niro HEV GPL

1. Kia Niro Hybrid: la regina del risparmio

Nessuna sorpresa: la Kia Niro si conferma la numero uno. È l'unica che riesce davvero a sfidare le leggi della fisica applicate ai SUV. Il dato WLTP? 4,4 l/100 km.

Dalla sua, la Niro ha anche un cambio a doppia frizione che rende la guida più dinamica rispetto alle trasmissioni a variazione continua di Toyota e Lexus. Inoltre, la versione Trifuel, ossia full hybrid con impianto GPL installato dalla casa, ha anche un costo carburante men che dimezzato rispetto alla benzina. Se vuoi il SUV che alla pompa ti fa risparmiare di più, la risposta è Niro.

Poi, certo, ricorda che i dati WLTP sono ottenuti in condizioni di prova standard. Se hai il piede pesante o viaggi sempre a pieno carico in autostrada a 130 km/h, la media può salire anche di parecchio. Nondimeno questi cinque sono i modelli che ti aiutano a risparmiare di più. Se fai bere pure questi, immagina cosa potresti combinare con gli altri...

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2026