Hyundai Santa Fe celebra 25 anni: cinque generazioni che hanno cambiato il SUV coreano

Nel 2026 la Hyundai Santa Fe celebra 25 anni di presenza sul mercato europeo (leggi la prova di Hyundai Santa Fe).

Hyundai Santa Fe: cinque generazioni in 25 anni

Arrivato nelle concessionarie nel 2001, dopo la presentazione al Salone di Ginevra del 2000, è stato il primo SUV della Casa coreana e rappresenta ancora oggi il modello più longevo del marchio in Europa. In cinque generazioni ha seguito l'evoluzione del segmento, passando da una proposta concreta e funzionale a un modello sempre più orientato a comfort, tecnologia e versatilità.

Hyundai Santa Fe: il SUV celebra 25 anni in cinque generazioni, qui la prima generazione

Prima generazione: il debutto nel mondo dei SUV

Presentata nel 2000, la prima Santa Fe segnò l'ingresso di Hyundai nel mondo degli SUV. Caratterizzata da forme morbide, un abitacolo per cinque persone e una costruzione pensata per privilegiare praticità e robustezza, proponeva motorizzazioni Diesel e varianti con trazione su entrambi gli assi. In Italia arrivarono anche le versioni 2.0 CRDi da 112 e 125 CV. Il successo fu immediato, tanto da spingere Hyundai ad aumentare la produzione già dopo il primo anno, soprattutto per soddisfare la domanda statunitense.

Hyundai Santa Fe: il SUV celebra 25 anni in cinque generazioni, qui la seconda generazione

Seconda generazione: più spazio per le famiglie

Nel 2006, con la presentazione al North American International Auto Show, debuttò la seconda generazione. La novità più significativa fu l'introduzione della terza fila di sedili, che portò la capacità di accoglienza fino a sette persone. La Santa Fe sette posti ampliò così la propria vocazione familiare, affiancando alla versatilità delle origini una maggiore attenzione a comfort, qualità e sicurezza. Anche le tecnologie per ilcontrollo e la stabilità contribuirono a rendere il modello più completo.

Hyundai Santa Fe: il SUV celebra 25 anni in cinque generazioni, qui la terza generazione

Terza generazione: arriva il design Storm Edge

Il 2012 rappresentò un'importante svolta stilistica. Con il linguaggio denominato Storm Edge, la terza generazione adottò linee più scolpite e dinamiche, accompagnando il passaggio verso un'identità più ricercata. Abitabilità, affidabilità e praticità rimasero centrali, mentre aumentarono la qualità degli interni e le dotazioni tecnologiche. La gamma continuò a comprendere motori Diesel e versioni con trazione integrale, tra cui la 2.2 CRDi abbinabile al cambio automatico a sei rapporti.

Hyundai Santa Fe: il SUV celebra 25 anni in cinque generazioni, qui la quarta generazione

Quarta generazione: debutta l'elettrificazione

Introdotta nel 2018, la quarta generazione mise al centro tecnologia, sicurezza e comfort. Accanto alle motorizzazioni Diesel 2.2 CRDi, Hyundai introdusse per la prima volta le varianti Santa Fe Hybrid e Plug-in Hybrid, segnando l'ingresso del modello nell'era dell'elettrificazione. La nuova piattaforma di terza generazione, insieme alla trazione integrale H-TRAC e al Terrain Mode con impostazioni per neve, sabbia e fango, migliorò ulteriormente versatilità ed efficienza.

Hyundai Santa Fe: il SUV celebra 25 anni in cinque generazioni, qui la quinta generazione

Quinta generazione: la filosofia Open for More

Presentata nel 2023 e arrivata in Italia nel 2024, l'attuale generazione interpreta il SUV attraverso il concept Open for More. Il design squadrato, la firma luminosa a forma di H e il passo allungato rispondono a un progetto che mette al centro lo spazio interno e la libertà di utilizzo. L'abitacolo accoglie fino a sette persone e integra un display panoramico con due schermi da 12,3 pollici, oltre a sistemi evoluti di assistenza alla guida.

Protagonista è anche il grande portellone posteriore, che facilita le operazioni di carico e crea una sorta di terrazza aperta verso l'esterno. Una soluzione che sintetizza la nuova vocazione della Santa Fe: accompagnare la quotidianità urbana, i viaggi e le attività all'aria aperta.

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