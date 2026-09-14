Genesis Magma GT e X Skorpio, debutto su strada al Mottarone

La Genesis Magma GTscende in strada. Dopo essere stata mostrata nei saloni e presentata al pubblico a Le Mans, la supercar concept del marchio coreano ha mosso i primi passi su strada in Italia, affrontando i nove chilometri del Tutto Bene Hillclimb sul Mottarone, a Stresa, sul Lago Maggiore. È la prima occasione in cui il concept a motore centrale viene mostrato in movimento, con un V8 biturbo 3.2 litri derivato dall’unità sviluppata per la hypercar GMR-001 impegnata nel FIA WEC.

Genesis X Skorpio Concept

Accanto alla Magma GT ha fatto il suo debutto dinamico anche la Genesis X Skorpio Concept, il fuoristrada estremo del marchio. Sul percorso è salita anche la GMR-001 stessa, fresca di test agonistici, insieme alla Genesis Box Buggy Concept, un prototipo che anticipa alcune delle tecnologie sviluppate dalla divisione Mobis di Hyundai Motor Group. Due progetti molto diversi, accomunati però dalla stessa ambizione: trasformare la giovane divisione Magma in un laboratorio di prestazioni capace di portare sulla strada parte dell’esperienza maturata nelle competizioni.

Due filosofie opposte, un’unica radice sportiva

Genesis Box Buggy Concept

La Magma GT è una gran turismo a motore centrale, pensata per la strada e per il piacere di guida in senso classico. La X Skorpio è invece caratterizzata da un telaio tubolare, componentistica da raid offroad e un aspetto più grezzo ma funzionale. Genesis le ha messe fianco a fianco apposta, per dimostrare l’ampiezza della propria visione sportiva.

A guidare la X Skorpio sul percorso c’era André Lotterer, pilota della squadra Genesis Magma Racing impegnata nel FIA WEC con la hypercar GMR-001. Lotterer arriva da un weekend positivo: settimo posto alla Lone Star Le Mans di Austin, il miglior risultato stagionale per l’equipaggio della #17, dopo un contatto e una penalità recuperati in gara.

Il cuore della Magma GT è un V8 biturbo da 3,2 litri che condivide l’architettura con il propulsore della GMR-001, la stessa hypercar che corre nel WEC. Questo significa che Genesis sta effettivamente testando in pista, nella categoria regina dell’endurance componenti che potrebbero arrivare su una vettura stradale.

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