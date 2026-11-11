FIAT Argo X, svelata la nuova Grande Panda per il Brasile: ecco cosa cambia

Questa è la nuova FIAT Argo X, sostanzialmente la versione della FIAT Grande Panda pensata per il mercato del Brasile. Di lei avevamo già visto alcune foto spia e, adesso, la casa automobilistica ha svelato le prime immagini ufficiali in attesa del debutto sul mercato che avverrà ne prossimi mesi.

FIAT Argo X vs FIAT Grande Panda, cosa cambia?

Le differenze estetiche sono davvero poche. A un primo colpo d'occhio sembrano modelli identici a partire dalla firma luminosa dei fari anteriori e dei gruppi ottici posteriori che non è stata rivista. In realtà, guadando bene si nota che sulla fiancata non è presente la scritta Panda. Inoltre, davanti sulla sottile presa d'aria troviamo la bandiera tricolore, un richiamo all'origine del modello. Sul portellone posteriore, il lettering FIAT è collocato al centro e non sul lato sinistro come sulla Grande Panda.

FIAT Argo X

Insomma, piccole differenze per un modello su cui FIAT punta moltissimo anche sul mercato del Brasile. La casa automobilistica non ha svelato gli interni ma possiamo immaginare che non presentino grosse differenze con quelli della Grande Panda. I rivestimenti dovrebbero comunque essere più sobri rispetto a quelli della Grande Panda.

Motori

Anche sui motori, FIAT al momento non ha detto nulla. Sicuramente presto con l'avvicinarsi della commercializzazione conosceremo maggiori dettagli tecnici sulla nuova Argo X. Sotto al cofano non ci saranno comunque i motori dell Grande Panda. Da tempo si parla delle motorizzazioni Firefly e Turboflex, anche in abbinamento con un sistema Mild Hybrid. A seconda delle versioni dovrebbe esserci un cambio manuale a 5 marce o un automatico CVT.

Infatti, guardando bene le immagini si nota il badge T200 MHEV e quindi sotto al cofano ci dovrebbe essere un motore turbo di un litro di cilindrata con tecnologia Mild Hybrid a 12 V in grado di erogare 125 CV o 130 CV con l'etanolo. La trasmissione è affidata a un cambio CVT.

Ne sapremo comunque molto di più a breve, compresi i prezzi.

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