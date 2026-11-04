Ferrari Luce è già sold out per il 2027: ecco cosa ha detto Vigna

Ferrari Luce continua a far molto discutere a distanza di mesi dalla sua presentazione. La prima elettrica di Maranello ha colpito molto per il suo design che ha rotto con la tradizione del Cavallino Rampante. Proprio le forme della nuova Ferrari Luce stanno facendo ''litigare'' gli appassionati. Ma come vanno le vendite? A quanto pare, l'azienda è soddisfatta dell'andamento degli ordini della sua prima auto elettrica. L'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, presentando i risultati finanziari del terzo trimestre, ha raccontato che gli ordini coprono già la produzione prevista per il prossimo anno.

In altri termini, la Ferrari Luce è già sold out per tutto il 2027.

Tutto ciò che prevediamo di vendere il prossimo anno è già completamente assegnato.

Prime consegne confermate per fine anno

Vigna ha affermato che Ferrari è ''molto soddisfatta'' del primo modello completamente elettrico dell'azienda, con le prime consegne previste per la fine di quest'anno. Tuttavia, Vigna ha rifiutato di fornire cifre specifiche sugli obiettivi di vendita per il 2027 della Luce. Dunque, al momento non sappiamo quali siano i numeri effettivi della prima elettrica del Cavallino Rampante.

Non abbiamo problemi critici, né sul fronte della produzione né su quello della domanda. Ovviamente l'auto è più complessa perché ha molti componenti nuovi e molte nuove tecnologie.

Ferrari Luce, 3/4 anteriore in rosso

Terzo trimestre 2026 molto positivo

Nel terzo trimestre 2026 i ricavi netti si sono attestati a 1.896 milioni di euro, in crescita del 7%. I ricavi da Automobili e parti di ricambio sono stati pari a 1.586 milioni di auto, in aumento del 7% grazie al mix di sports cars più ricco e al maggiore contributo delle personalizzazioni. L’incremento dei ricavi da Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio (220 milioni di euro, +4%), attribuibile principalmente all’aumento delle sponsorizzazioni e delle attività lifestyle, è stato in parte controbilanciato dalla diminuzione dei ricavi commerciali legati al posizionamento nel campionato di Formula 1 dell’anno precedente. Anche gli altri ricavi sono aumentati nel trimestre, principalmente grazie alla fornitura di motori ad altre scuderie di Formula 1.

Nel terzo trimestre 2026 l’utile operativo (EBIT)è stato pari a 563 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente e con un margine dell’EBIT del 29,7%. L’EBITDA del terzo trimestre 2026 si è attestato a 753 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente e con un margine dell’EBITDA del 39,7%.

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