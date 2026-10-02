Venduta la Ferrari di Michael Jordan: ecco quanto ha pagato il nuovo proprietario

La Ferrari 550 Maranello appartenuta a Michael Jordan è stata venduta all'asta a un prezzo di ben 2,7 milioni di dollari (circa 2,4 milioni di euro). Si tratta di una cifra record per la 550 Maranello. L'auto è stata messa all'asta da Joopiter e ha ricevuto 43 offerte. Il prezzo ha superato di gran lunga le stime della casa d'aste, che erano comprese tra 800 mila e 1,3 milioni di dollari.

Cosa rende speciale questa Ferrari?

Una sola cosa, il suo proprietario. Ferrari consegnò l'auto nuova a Jordan nel maggio del 1997, durante la fase finale della sua carriera con i Chicago Bulls, culminata con la conquista del campionato. Il legame tra la Ferrari e Michael Jordan ha sicuramente reso di maggiore appeal l'auto da parte dei collezionisti. Ecco come è stata presentata l'auto dalla casa d'aste.

La sera del 13 giugno 1997, Michael Jordan si assicurò il suo quinto titolo NBA con i Chicago Bulls. Poche ore dopo, lasciò lo United Center al volante di una nuova Ferrari 550 Maranello, con un sigaro in mano e il trofeo del campionato. Le fotografie di quella sera sono da allora entrate a far parte della mitologia visiva della carriera di Jordan: la vernice Rosso Barchetta che catturava i riflettori dei paparazzi, i cerchi Speedline cromati, gli interni in pelle color cuoio e una targa personalizzata dell'Illinois con la scritta MJ 5. Oggetto simbolo degli ultimi anni di successi di Jordan a Chicago, l'auto lo ha accompagnato nel capitolo conclusivo di una carriera che ha ridefinito non solo il basket, ma l'intera cultura globale.

La 550 Maranello è dunque rifinita nel classico Rosso Barchetta con interni in pelle color cuoio. La sportiva di Maranello conserva inoltre la targa originale dell'Illinois, ''MJ 5'', a ulteriore conferma del suo legame con la leggenda del basket.

Sparita e poi ritrovata

Il 4 dicembre 2002, Jordan vendette la 550 Maranello tramite la Lake Forest Sportscars in Illinois. In seguito, l'auto scomparve quasi completamente dalla circolazione. Per quasi un quarto di secolo non ci furono avvistamenti confermati e, tra i collezionisti, assunse gradualmente uno status quasi mitico, diventando una delle Ferrari più famose e scomparse, appartenuta a celebrità.

Ferrari 550 Maranello Micheal Jordan

L'auto è stata poi ritrovata nel 2026 a seguito di un'aprofondita ricerca. Dopo un decennio di ricerche guidate dal co-fondatore di CURATED (una delle più famose ed esclusive concessionarie e società di consulenza al mondo specializzata in supercar e hypercar d'epoca europee), John Temerian, la svolta è arrivata quando un numero di telaio parziale è emerso in un vecchio forum online, permettendo al team di ricostruire il numero di telaio completo (VIN). Lavorando con i registri storici dei concessionari Ferrari, che riportavano ancora il telaio 108712 a nome di Michael Jordan con la targa MJ 5, il team di ricerca di CURATED ha rintracciato la Ferrari fino a un proprietario californiano di lunga data che non aveva mai messo pubblicamente in vendita l'auto. Alla fine, il 29 maggio, la 550 Maranello è tornata a Chicago dopo essere stata acquistata da Temerian.

Fonte: Joopiter

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