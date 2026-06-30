Michael Jordan e la sua Ferrari 550 Maranello: il mistero della supercar scomparsa è risolto

La Ferrari 550 Maranello acquistata dalla leggenda dell’NBA Michel Jordan il 29 maggio 1997 è tornata al centro dell'attenzione dopo una lunga assenza dalle cronache.
Un esemplare reso unico
Il campione di basket scelse questa esclusiva supercar poche settimane prima della conquista del suo quinto titolo, personalizzandola secondo i propri gusti. La carrozzeria in una raffinata tinta bordeaux, definita Rosso Barchetta, e i binari dei sedili modificati per adattarsi all’altezza del campione americano (1,98 metri), rendevano l'esemplare unico. Sotto il cofano trovava posto il celebre motore V12, uno dei simboli della produzione Ferrari di fine anni Novanta.
Ferrari 550 Maranello e Michael Jordan: la leggenda dell'NBA a bordo della supercar italiana
La misteriosa scomparsa e le ricerche
La vettura venne ceduta nel dicembre del 2002, per poi sparire dai registri pubblici, alimentando l’ipotesi di una sua scomparsa che ha incuriosito collezionisti e appassionati. Pur essendo nota la ricca collezione automobilistica dell'ex campione, questa Ferrari sembrava essersi volatilizzata.
A ricostruirne la storia è stato John Temerian, fondatore della concessionaria Curated e del loro canale YouTube We Are Curated (guarda il canale YouTube), che ha dedicato anni alla ricerca. La svolta è arrivata grazie al ritrovamento del numero di telaio pubblicato tempo prima su un forum. Da quel momento sono entrati in azione anche gli investigatori privati, che hanno seguito diverse tracce fino a individuare il garage in cui era custodita l'auto sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Guardiamo insieme il video per ricostruire la storia.
Il ritorno a Chicago e il valore storico
La Ferrari è stata acquistata da John Temerian a una cifra molto elevata e riportata a Chicago ventinove anni dopo il suo acquisto iniziale, conservando documenti originali di grande interesse storico. Tra questi spicca il libretto di garanzia con la firma autentica di Jordan, un dettaglio che ha ulteriormente aumentato il valore dell'auto agli occhi dei collezionisti.
La provenienza certificata rappresenta infatti un elemento determinante nel mercato delle auto storiche, soprattutto quando si tratta di un modello così iconico e legato a uno degli sportivi più celebri di sempre.
Ferrari 550 Maranello e Michael Jordan: il libretto della garanzia firmato dalla stella del basket
Un simbolo tra sport e motori
Oggi questa leggendaria coupé rappresenta un punto d'incontro tra storia dello sport e design automobilistico, raccontando il legame tra il mondo delle competizioni e quello delle granturismo italiane.
Il ritrovamento coincide inoltre con una nuova fase della carriera dell'ex campione, oggi proprietario di una scuderia impegnata nelle competizioni americane. Il ritorno della sua 550 Maranello costituisce quindi una notizia significativa non solo per i collezionisti, ma anche per gli appassionati di auto, che possono riscoprire uno degli esemplari più celebri mai appartenuti a una leggenda dello sport come MJ23. Secondo voi quanto può valere la supercar d’epoca di Maranello? Diteci la vostra.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.