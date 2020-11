EDDIE IL COLLEZIONISTA DI SUPERCAR Eddie Van Halen, scomparso lo scorso ottobre, è un chitarrista leggendario e questo lo sanno tutti. Pochi sanno però che era anche un vero apassionato e intenditore di automobili, visto che nella sua collezione aveva una Lamborghini Miura (forse la più importante supercar della storia), una Porsche 911 GT3 RS e due Audi R8: una V8 e una V10. Ma non solo. Eddie possedeva anche questa Ferrari 2000 550 Maranello con cambio manuale a sei marce, che proprio oggi viene messa all'asta online sul sito Gotta Have Rock & Roll. L'asta è alle 9:00... ora locale, quindi le puntate inizieranno alle 15:00 ora italiana.

PERSONALIZZATA L'auto, numero identificativo VIN ZFFZS49A7Y0118483, ha 28.000 miglia (45.000 km) sul contachilometri ed è in piena efficienza, tagliandata presso la rete ufficiale Ferrari. Eddie Van Halen vi aveva fatto installare sedili Sparco con cinture racing per usarla con accanto suo fratello Alex, batterista della band. E non mancano ruote personalizzate e roll-bar. Per il resto, la Ferrari di Eddie conserva il mitico V12 anteriore da 5,5 litri e 485 cavalli, capace di spingerla fino a 320 km/h e di farle bruciare lo 0-100 km/h in 4,4 secondi. Consegnata con la registrazione originale a nome di Van Halen e certificato di autenticità rilasciato da Gotta Have Rock & Roll, è venduta con riserva di 200.000 dollari (circa 168.000 euro).