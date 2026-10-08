Ferrari Luce, tutto iniziò da una passeggiata tra John Elkann e Jeff Bezos

La Ferrari Luce continua a far discutere. Il design di rottura realizzato dal papà degli iPhone Jony Ive è stato oggetto di molte polemiche, come ben sappiamo. Adesso emerge una curiosità sulla genesi della prima elettrica del Cavallino Rampante. A quanto pare, l'idea della Ferrari Luce è nata non da una riunione tecnica ma da una chiacchierata tra Jeff Bezos e John Elkann durante una passeggiata.

Ecco com'è nata l'idea della Ferrari Luce

Ed è stato proprio John Elkann, dal palco di Wave a Torino, a raccontare questo aneddoto, spiegando che questa conversazione con Bezos nel 2016 lo ha convinto che la Ferrari dovesse prendere seriamente in considerazione l'idea di un veicolo elettrico.

Bezos gli disse: ''Non so nulla di automobili, ma so molto di innovazione. E penso che sia necessario riflettere attentamente sulla costruzione di un veicolo elettrico''.

Ci sono voluti poi 10 anni per arrivare al primo modello elettrico del Cavallino Rampante, una vettura raffinatissima dal punto di vista tecnico ma che ha suscitato molte critiche per il suo design.

L'influenza ''Apple''

Sia il design esterno che quello interno della Luce sono stati curati da LoveFrom, il cui team include l'ex designer di Apple Jony Ive. E mentre gli interni hanno ricevuto elogi, gli esterni... bhe abbiamo già detto qual è stata l'accoglienza.

Ferrari Luce, 3/4 anteriore in rosso

Elkann ha raccontato che non avevano assolutamente intenzione di realizzare una Ferrari controversa ma ha poi aggiunto che alla fine la convinzione interna ne è uscita rafforzata.

Non avevamo assolutamente intenzione di realizzare una Ferrari controversa. Ciò che conta è quanto questo tocchi le nostre convinzioni. E in effetti ha rafforzato moltissimo le nostre.

Jony Ive era presente pure lui sul palco di Wave a Torino e ha aggiunto che il progetto non è iniziato con degli schizzi, ma con la comprensione della Ferrari stessa.

Abbiamo trascorso praticamente un anno a fare ricerche e a cercare di imparare.

Ive ha poi aggiunto che LoveFrom si è immersa nella storia e nella cultura della Ferrari prima di iniziare a lavorare sul veicolo. I team in California e presso la sede centrale della Ferrari a Maranello, nel nord Italia, hanno poi lavorato insieme al progetto per cinque anni.

Il designer ha inoltre precisato un concetto importante e cioè che Luce è una parte importante del futuro della Ferrari.

Crediamo che questo sia qualcosa di importante per il futuro della Ferrari... non solo riciclare la storia, ma creare il futuro.

Sia Ive che Elkann hanno infine affermato che vedere Luce di persona spesso cambiava la percezione rispetto alla reazione iniziale data dalle immagini.

Non ho mai visto un cambiamento così radicale che sembra verificarsi quando lo si vede.

Fonte: Reuters

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