Ricarica auto elettriche, Fastned accelera. Obiettivo, 500 stazioni entro l'anno

Cresce la rete di ricarica ad alta potenza in Europa. Merito anche di Fastned che sta accelerando il suo piano di crescita grazie ai ricavi del terzo trimestre del 2026. Il fatturato si è infatti attestato a quota 51,3 milioni di euro. L'utile è aumentato del 44% su base annua, raggiungendo i 37 milioni di euro.

Solo nell'ultimo trimestre, l'azienda ha firmato accordi per 26 nuove stazioni e ne ha inaugurate 17 sul territorio europeo. Si tratta di un incremento sostanziale rispetto agli anni precedenti. Fastned sta accelerando, con 65 stazioni attualmente in fase di realizzazione, quasi il doppio rispetto all'anno scorso, il che pone l'azienda in una buona posizione per raggiungere l'obiettivo di 476-506 stazioni operative entro il 2026.

I numeri di Fastned

Nel terzo trimestre i volumi medi di energia erogata da ogni stazione sono aumentati con un valore che si è attestato a quota 596 MWh. Nel terzo trimestre, la crescita è stata del 27%. Crescita che quindi ha sostenuto l'aumento dei ricavi di Fastned. Il fatturato per stazione da inizio anno ha raggiunto i 395.000 euro, avvicinandosi al limite superiore della previsione di Fastned per il 2026, compresa tra 350.000 e 400.000 euro. L'azienda si attende un quarto trimestre dell'anno ancora migliore a causa del crescente numero di veicoli elettrici in circolazione e delle basse temperature che aumentano la domanda di ricarica.

Fastned

Cresce la rete europea

Nel terzo trimestre Fastned ha continuato a espandere la propria rete di ricarica ad alta potenza in Europa. In Belgio, Fastned ha raggiunto 60 stazioni e ha ampliato la propria presenza in Vallonia con l'apertura di Libin Galaxia, una stazione composta da 12 punti di ricarica fino a 400 kW. È stata realizzata in collaborazione con IDELUX, nell'ambito di un piano più ampio per espandere l'infrastruttura di ricarica rapida in tutta la Vallonia.

Invece, in Germania, dove l'azienda punta a raggiungere quota 70 stazioni, Fastned ha già realizzato 17 stazioni sulle autostrade tedesche nell'ambito del progetto Deutschlandnetz. In Francia, c'è stata l'inaugurazione di Thionville Yutz con 8 posti di ricarica ultra rapida con potenza di 400 kW. A settembre, l'azienda ha annunciato una partnership con ANWB, organizzazione olandese della mobilità. Partnership che permetterà agli abbonati ANWB di poter usufruire di uno sconto del 10% sulla ricarica presso le stazioni Fastned in tutta Europa.

E in Italia?

Al momento è attiva una stazione Fastned a Brescia. Inoltre, 4 saranno presto inaugurate e complessivamente sono 16 quelle in realizzazione.

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