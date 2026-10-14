Auto elettriche, Changan e CATL promettono batterie da 1.500 km

La Cina vuole essere sempre più leader nel settore delle batterie e le aziende di questo Paese continuano a investire per puntare sempre più in alto. Per esempio, arriva adesso la notizia che Changan e CATL hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione. Le due aziende si sono impegnate ad ampliare la capacità produttiva congiunta di batterie fino a 75 GWh e a collaborare nello sviluppo di batterie a stato solido e celle agli ioni di sodio.

Queste due aziende collaborano già da tempo e, adesso, vogliono fare un ulteriore passo avanti nel loro rapporto. Nel 2023 hanno costituito la joint venture CATL-Changan che produce e fornisce pacchi batteria ai marchi di proprietà di Changan, tra cui Avatr, Deepal e Nevo.

CATL-Changan è sulla buona strada per raggiungere una capacità produttiva di batterie pari a 50 GWh. A seguito del nuovo accordo, si salirà di ulteriori 25 GWh per arrivare a quota 75 GWh. Per raggiungere questo nuovo traguardo, la joint venture prevede di realizzare un impianto di 700.000 metri quadrati e di investire 5 miliardi di yuan (circa 672 milioni di euro) nell'espansione. Secondo Changan, il nuovo impianto integrerà la ''tecnologia delle batterie CATL di ultima generazione'' e fornirà celle ai marchi di veicoli elettrici del costruttore automobilistico. L'avvio delle attività di produzione è previsto per il 2027.

Batterie da 1.500 km di autonomia

Changan si è unita alla corsa per le batterie allo stato solido in Cina, annunciando le sue celle Golden Bell nel novembre 2023. La casa automobilistica afferma di puntare a una densità energetica di 400 Wh/kg e sostiene che le sue batterie saranno il 70% più sicure rispetto a quelle della concorrenza grazie all'utilizzo di una ''tecnologia di diagnosi remota basata sull'intelligenza artificiale''. Queste batterie permetteranno, secondo l'azienda, di poter offrire auto elettriche con un'autonomia superiore a 1.500 km (CLTC probabilmente).

La casa automobilistica aggiunge che il degrado delle celle non sarà percettibile per almeno 600.000 km. La durata delle celle supererà i 5.000 cicli e i pacchi batteria Golden Bell supporteranno la ricarica a 6C, consentendo una ricarica dal 30% all'80% in 9 minuti. La casa automobilistica ha inoltre ribadito il suo programma di sviluppo per le celle Golden Bell, puntando a effettuare i test su strada dei veicoli nel 2026 e ad avviare la produzione commerciale nel 2027.

Fonte: CarNewsChina

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