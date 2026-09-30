Batterie allo stato solido, Gotion punta a 400 Wh/kg e 150 dollari a kWh

Le batterie allo stato solido, il ''santo graal'' delle auto elettriche. Nuovi accumulatori che promettono molto in termini di autonomia e ricarica. Molte aziende e case automobilistiche ci stanno lavorando. Lo sviluppo prosegue e i risultati si fanno sempre più interessanti. In occasione della World Manufacturing Convention 2026 di Hefei, Gotion, azienda produttrice di batterie sostenuta tra gli altri da Volkswagen, ha annunciato importanti progressi nello sviluppo delle sue batterie allo stato solido.

Ha inoltre pubblicato i parametri di riferimento per la commercializzazione delle sue batterie.

Nuovi passi avanti verso la produzione di massa

Già sapevamo che Gotion stava lavorando a una linea pilota da 2 GWh. L'azienda afferma di aver continuato a lavorare per preparare le sue celle SSB ''Jinshi'' alla commercializzazione, compresi i test di sicurezza. L'azienda aggiunge che le sue celle SSB hanno superato ''scenari di test estremi'', tra cui prove di perforazione e ad alta temperatura.

Prezzi e specifiche delle batterie

Il produttore ha inoltre rivelato i suoi obiettivi economici per le nuove celle, con la volontà di portare le sue batterie SSB a un costo di circa 150 dollari a kWh cioè circa il doppio di quello delle batterie LFP in Cina.

Gotion ha inoltre rinnovato le sue dichiarazioni sulla densità energetica, affermando che la nuova cella raggiungerà i 400 Wh/kg. L'azienda utilizza un elettrolita solido a base di solfuro nelle sue celle e in precedenza aveva promesso una densità energetica di 350 Wh/kg.

Insomma, il lavoro su questa tecnologia sta andando avanti e oramai si sta lasciando la fase di laboratorio per parlare sempre di più di produzione di massa, oltre che dei primi test su strada. La Cina è particolarmente attiva in questo campo in quanto non vuole perdere la sua leadership sulle batterie con l'introduzione di questa nuova tecnologia.

Fonte: CarNewsChina

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