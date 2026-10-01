Il vero problema delle batterie allo stato solido scoperto al Max Planck Institute

Se segui da vicino l'evoluzione della mobilità elettrica, sai bene che le batterie allo stato solido rappresentano la promessa tecnica più attesa del settore. Sulla carta offrono un'autonomia quasi raddoppiata, tempi di ricarica ridotti a pochi minuti e una stabilità termica nettamente superiore rispetto alle attuali celle agli ioni di litio con elettrolita liquido.

Eppure, nonostante i massicci investimenti dei costruttori, la commercializzazione sui modelli di serie continua a slittare. Il motivo non era una semplice questione di costi industriali, ma un vero e proprio rompicapo di chimica e fisica dei materiali che gli scienziati non riuscivano a risolvere.

A trovare la risposta fondamentale sono stati i ricercatori del Max Planck Institute for Sustainable Materials, che hanno individuato il meccanismo fisico esatto alla base del decadimento precoce e dei cortocircuiti in questo tipo di celle.

Il paradosso del litio che spacca la ceramica

Per capire la portata della scoperta occorre fare un passo indietro sul funzionamento della tecnologia. Nelle batterie tradizionali gli ioni si spostano tra anodo e catodo attraverso un liquido conduttore. Nelle celle allo stato solido questo liquido viene sostituito da un elemento rigido, spesso in materiale ceramico come l'elettrolita LLZTO, abbinato a un anodo in litio metallico.

Questa struttura permette di accumulare molta più energia nello stesso volume e di supportare potenze di carica superiori. Durante la fase di ricarica, tuttavia, il litio tende a depositarsi in modo non omogeneo, formando sottili ramificazioni chiamate dendriti di litio.

Il problema principale che ha bloccato lo sviluppo industriale risiedeva in un paradosso fisico: il litio è un metallo estremamente morbido e malleabile, mentre l'elettrolita ceramico è duro e rigido. Come potevano queste strutture microscopiche di litio galleggiante penetrare una parete ceramica rigida fino a provocarne il cortocircuito interno?

Dendriti di litio si insinuano nella matrice ceramica - Foto: Max Planck Institute

Come l'acqua nella roccia: la scoperta dei ricercatori

Per osservare il fenomeno senza alterare i campioni, la squadra di ricerca del Max Planck Institute ha analizzato il materiale a temperature criogeniche e sotto vuoto, evitando che l'ossigeno o il fascio elettronico del microscopio potessero distorcere le rilevazioni.

L'analisi ha rivelato che il meccanismo guida non è una reazione chimica anomala o la formazione di depositi isolati all'interno della struttura, ma un fenomeno meccanico puro. Quando il litio si accumula sulla punta di una fessura microscopica già presente nella ceramica, viene spinto verso l'esterno dall'energia della carica.

Questa pressione genera una sollecitazione a trazione talmente elevata da provocare la frattura fragile del materiale ceramico. In sostanza, il litio agisce esattamente come l'acqua che si infiltra nelle crepe di una roccia e, aumentando di pressione, la spacca dall'interno.

Dalla teoria alla produzione: cosa cambia adesso

Avere individuato la causa meccanica del problema non significa avere domani una batteria pronta per la catena di montaggio, ma fornisce agli ingegneri la mappa precisa per progettare la soluzione. Conoscendo la dinamica della fessurazione, le aziende possono studiare elettroliti ceramici ad alta tenacità, applicare rivestimenti protettivi sull'anodo per impedire al litio di raggiungere i difetti superficiali, oppure creare microscopiche cavità interne capaci di deviare la crescita dei dendriti.

Il passaggio dal laboratorio alla produzione di massa richiede comunque collaudi severi. Marchi come Toyota, che punta al debutto tra il 2027 e il 2028 con autonomie fino a 1.200 km, e costruttori cinesi come Chery e Changan devono ora dimostrare che queste soluzioni funzionano su pacchi batteria automobilistici di grandi dimensioni, capaci di resistere a sbalzi termici, vibrazioni e anni di utilizzo reale. La scoperta del Max Planck Institute ha rimosso l'ostacolo teorico principale: la palla passa ora all'ingegneria di processo.

Fonte: Max Planck Institute

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