Carburanti, diesel ancora oltre 2,2 euro: il Governo valuta l’accisa mobile

I prezzi dei carburanti continuano a rimanere alti con il diesel che in modalità self service rimane sopra quota 2,2 euro al litro sulla rete stradale. Il taglio delle accise sul gasolio è terminato da alcuni giorni e gli automobilisti oggi possono solamente contare sulle iniziative delle compagnie petrolifere come il price cap. Ma l'accisa mobile? Il Governo aveva fatto capire che avrebbe utilizzato questo strumento per mitigare i prezzi alla pompa ma non è arrivato il decreto interministeriale che avrebbe attivato questo meccanismo.

E sul tema dell'accisa mobile è intervenuta direttamente la Premier Giorgia Meloni che ha affermato che il Governo è pronto a intervenire.

C'è un tesoretto di 160 milioni di euro

A quanto pare, a settembre l’extragettito Iva è stato di circa 160 milioni di euro, fondi che possono essere utilizzati per lo strumento delle accise mobili. Tuttavia, il Governo sta valutando se sia più efficace utilizzare queste risorse ora, in un momento in cui sono attive comunque alcune misure di contenimento dei prezzi (il price cap) o se metterle via per essere utilizzate più avanti quando tali misure di contenimento dovessero terminare.

Ricordiamo che l'accisa mobile funziona in questo modo: semplificando, all'aumento del prezzo del carburante la maggiore Iva che entra nelle case dello Stato, viene messa da parte e utilizzata per riabbassare il prezzo, tagliando le accise.

Carburanti, le ultime rilevazioni

Le ultime rilevazioni mostano un prezzo del diesel stabile, mentre quello della benzina è in calo a 2,037 euro al litro sulla rete ordinaria. Come riporta il Codacons, da quanto è stato introdotto il price cap, per la benzina c'è stata una riduzione da 12,2 centesimi di euro al litro, ribasso che sale a 20,2 centesimi in autostrada nello stesso periodo. In ogni caso, i prezzi rimangono su livelli elevatissimi. Per esempio, un litro di diesel costa il 39% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aggravio di spesa pari a 32 euro su un pieno.

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