Auto elettriche, in Europa sono un successo. Merito di modelli più accessibili e più scelta

Le auto elettriche nell’Unione europea stanno battendo ogni record. Da gennaio ad agosto di quest’anno ne sono state vendute 1,64 milioni, il 45% in più dello stesso periodo del 2025, con una quota di mercato del 22%, sei punti più di un anno fa. A dirlo è il rapporto «EV progress report» di Transport & Environment (T&E). Il rapporto aggiunge che ad agosto la quota è arrivata al 28% e che nel secondo trimestre del 2026 le elettriche hanno superato per la prima volta le vendite di auto a benzina pure.

Più modelli, e a prezzi più bassi

Per T&E il 2026 è «un anno cruciale per la disponibilità di auto elettriche». La scelta di modelli è cresciuta del 50% in dodici mesi, perché i costruttori allargano la gamma per rispettare gli obiettivi europei sulle emissioni. A metà anno i modelli a batteria disponibili erano più di 150, e altri 60 circa sono attesi entro fine 2026. I marchi europei dominano l’offerta con quasi il 60% dei modelli e ne hanno aggiunti 16 nel primo semestre. I marchi cinesi pesano per il 21% e ne hanno aggiunti 11.

Il cambio di passo, secondo il rapporto, riguarda soprattutto i listini. Le vendite di auto sotto i 25.000 euro dovrebbero moltiplicarsi per sette rispetto al 2024, con 16 modelli disponibili entro fine 2026, il doppio in un anno, e quattro sotto i 20.000 euro. Tra i costruttori che stanno portando in listino modelli economici c’è Volkswagen che con la nuova Polo elettrica aiuta anche il gruppo a colmare il divario di conformità ai target europei ed evitare multe.

Il peso del carburante

T&E lega la corsa delle elettriche anche al prezzo dei carburanti. Dall’inizio della guerra in Iran il gasolio è rincarato più di tutti, con un aumento del 38%, e un pieno da 50 litri costa oggi 30 euro in più. Secondo il rapporto, lo shock petrolifero è costato agli automobilisti dell’Unione europea 53 miliardi di euro, di cui 40 miliardi per il diesel. T&E stima poi che un’elettrica ricaricata a casa costi in esercizio la metà di un’auto a benzina o diesel.

FONTI: Transport and Environment – Reuters

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