Auto elettriche, in Europa sono un successo. Merito di modelli più accessibili e più scelta

Le auto elettriche nell’Unione europea stanno battendo ogni record. Da gennaio ad agosto di quest’anno ne sono state vendute 1,64 milioni, il 45% in più dello stesso periodo del 2025, con una quota di mercato del 22%, sei punti più di un anno fa. A dirlo è il rapporto «EV progress report» di Transport & Environment (T&E). Il rapporto aggiunge che ad agosto la quota è arrivata al 28% e che nel secondo trimestre del 2026 le elettriche hanno superato per la prima volta le vendite di auto a benzina pure.
Più modelli, e a prezzi più bassi
Per T&E il 2026 è «un anno cruciale per la disponibilità di auto elettriche». La scelta di modelli è cresciuta del 50% in dodici mesi, perché i costruttori allargano la gamma per rispettare gli obiettivi europei sulle emissioni. A metà anno i modelli a batteria disponibili erano più di 150, e altri 60 circa sono attesi entro fine 2026. I marchi europei dominano l’offerta con quasi il 60% dei modelli e ne hanno aggiunti 16 nel primo semestre. I marchi cinesi pesano per il 21% e ne hanno aggiunti 11.
Il cambio di passo, secondo il rapporto, riguarda soprattutto i listini. Le vendite di auto sotto i 25.000 euro dovrebbero moltiplicarsi per sette rispetto al 2024, con 16 modelli disponibili entro fine 2026, il doppio in un anno, e quattro sotto i 20.000 euro. Tra i costruttori che stanno portando in listino modelli economici c’è Volkswagen che con la nuova Polo elettrica aiuta anche il gruppo a colmare il divario di conformità ai target europei ed evitare multe.
Il peso del carburante
T&E lega la corsa delle elettriche anche al prezzo dei carburanti. Dall’inizio della guerra in Iran il gasolio è rincarato più di tutti, con un aumento del 38%, e un pieno da 50 litri costa oggi 30 euro in più. Secondo il rapporto, lo shock petrolifero è costato agli automobilisti dell’Unione europea 53 miliardi di euro, di cui 40 miliardi per il diesel. T&E stima poi che un’elettrica ricaricata a casa costi in esercizio la metà di un’auto a benzina o diesel.
FONTI: Transport and Environment – Reuters
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.