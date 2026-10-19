Enel, 20% di sconto sulla ricarica e buono carburante da 40 euro

Enel lancia tre promozioni: ricariche pubbliche scontate fino al 20%, Waybox domestica a metà prezzo e un buono da 40 euro utilizzabile anche per benzina e diesel.

Con i prezzi di benzina e gasolio che continuano a restare alti nonostante le varie misure, Enel lancia una promozione che guarda sia a chi guida un’auto elettrica sia a chi ha ancora una vettura con motore endotermico. Fino all’11 novembre, infatti, Enel prevede uno sconto fino al 20% sul costo della ricarica presso le colonnine pubbliche e propone a prezzo dimezzato la Waybox, la colonnina per ricaricare a casa. Per i nuovi clienti luce e gas, fino al 4 novembre, c’è un buono da 40 euro da spendere in ricariche oppure in carburante.

Lo sconto fino al 20%

La prima promozione riguarda la ricarica delle auto elettriche alle colonnine pubbliche. Dal 16 ottobre all’11 novembre 2026, Enel propone ai clienti uno sconto fino al 20% sul costo della ricarica. Per utilizzare l’offerta è necessario fare riferimento alle condizioni comunicate dal gruppo per il servizio di ricarica. La percentuale indicata è quella massima prevista dalla promozione: il comunicato non specifica nel dettaglio le tariffe di partenza né le eventuali differenze tra le colonnine interessate.

Waybox Enel a 199 euro: come funziona l’offerta

Nello stesso periodo, Enel propone la Waybox, la wallbox per ricaricare l’auto elettrica a casa, al prezzo promozionale di 199 euro. L’offerta è partita il 16 ottobre e termina l’11 novembre 2026, salvo esaurimento anticipato delle scorte. La disponibilità del prodotto è quindi un elemento da verificare prima dell’acquisto. La wallbox consente di ricaricare l’auto presso la propria abitazione, evitando di dover ricorrere sempre alle colonnine pubbliche. Per conoscere le caratteristiche tecniche, la compatibilità con il proprio veicolo e le condizioni complete dell’offerta è utile consultare i canali ufficiali Enel.

Buono Enel da 40 euro anche per benzina e diesel

La terza iniziativa è rivolta a chi attiva nuove forniture luce e gas con le offerte dedicate. Dal 16 ottobre al 4 novembre 2026, i nuovi clienti che aderiscono alle condizioni previste possono ricevere un buono del valore di 40 euro. Il voucher può essere utilizzato in due modi: per ricaricare un’auto elettrica alle colonnine pubbliche tramite l’app Enel On Your Way oppure per acquistare benzina o gasolio presso le stazioni di servizio Q8. Secondo Enel, il valore del buono corrisponde indicativamente a 57 kWh di ricarica pubblica, sulla base del costo medio utilizzato dall’azienda. Per ottenere il buono occorre aderire alle offerte luce e gas interessate entro il 4 novembre 2026.

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