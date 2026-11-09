Accise diesel, scaduto lo sconto: niente proroga, possibili nuovi rincari

Nel weekend è scaduto l'ultimo mini taglio delle accise sul diesel. Il 7 novembre è quindi terminato lo sconto di 4,88 centesimi di euro che era stato deciso il 28 ottobre. Il Governo ha lasciato fino alla fine aperta una porta alla possibilità di rinnovarlo ma alla fine è stato deciso di non procedere.

Dunque, da questo weekend le accise sul diesel sono tornate a prezzo pieno.

Possibili nuovi rincari sul diesel

Lo sconto era limitato ma adesso, si rischiano nuovi piccoli rincari sul prezzo alla pompa del gasolio. Scopriremo in questi giorni quale sarà l'impatto reale dello stop al taglio sulle accise del diesel. Nella giornata di domenica, lo sconto è terminato sabato, non ci sono stati particolari movimenti al rialzo. Saranno invece i primi giorni di questa settimana a farci capire davvero se lo sconto sarà in qualche modo compensato dai lievi cali del diesel degli ultimi giorni o se ci sarà un nuovo leggero aumento dei prezzi.

Carburanti

A titolo informativo, secondo le rilevazioni dell'osservatorio prezzi del Mimit il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2 euro al litro per la benzina e 2,223 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,029 euro per la benzina e 2,277 euro per il gasolio.

Per la benzina nulla cambia

Tutti questi discorsi non valgono ovviamente per la benzina dato che non erano stati previsti sconti. Rimane comunque il fatto che il 2026 è stato un anno nero per i prezzi dei carburanti. Le crisi internazionali hanno portato le quotazioni del petrolio verso nuovi record. Di conseguenza c'è stata un'impennata dei prezzi dei carburanti, una nuova mazzata per i budget delle famiglie. Gli scenari internazionali sono ancora molto incerti e quindi non possiamo attenderci a breve crolli dei prezzi di benzina e diesel. Insomma, il caro carburante durerà ancora a lungo.

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