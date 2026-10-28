Il Governo ci ripensa, torna lo sconto sulle accise del diesel: 4,9 centesimi fino al 7 novembre

La misura è valida fino al 7 novembre e potrebbe essere prorogata se ci saranno nuove risorse disponibili

Nessuno se lo aspettava e a sorpresa il Governo ha deciso di reitrodurre il taglio sulle accise del diesel, anche se lo sconto è limitato e solamente per pochi giorni.

Il nuovo taglio delle accise

Dunque, da oggi 28 ottobre e fino al 7 novembre, è stato approvato uno sconto sulle accise del diesel pari a 4,88 centesimi di euro al litro, comprensivo di IVA. Intervento che costerà alle Casse dello Stato 38,7 milioni di euro. La copertura finanziaria arriva dall'extragettito IVA incassato dallo Stato tra il primo e il 30 settembre. In pratica, il Governo ha utilizzato il sistema della cosiddetta accisa mobile che permette di sfruttare l'extragettito dell'IVA per ridurre le accise.

In realtà, l'extragettito dell'IVA non è stato utilizzato tutto (in totale dovrebbe essere di circa 170 milioni di euro). Una parte sarà usata per finanziare altre misure. Possiamo pensare che possa essere sfruttato per aumentare la platea dei beneficiari dell'esenzione del bollo auto 2027 come scrivevamo ieri.

In ogni caso, dopo il 7 novembre, l'Esecutivo potrà decidere se prorogare ulteriormente lo sconto sulle accise, sfruttando l'eventuale extragettito IVA del mese di ottobre.

VEDI ANCHE

Tags