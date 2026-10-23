Roma, diesel Euro 4 ed Euro 5 salvi: niente stop dal primo novembre

Buone notizie per chi abita a Roma e ha nel garage di casa un'auto diesel Euro 4 o Euro 5. Infatti, dal primo novembre non scatterà il blocco della circolazione per questi veicoli. La Regione ha infatti approvato una delibera su proposta di Elena Palazzo, assessora all'ambiente, che sostanzialmente consente al Comune di Roma di mantenere le attuali limitazioni alla circolazione all'interno della Ztl fascia verde anche dopo il primo novembre 2026. Quindi, salve le diesel Euro 4 ed Euro 5.

Salta il blocco delle auto diesel Euro 4 ed Euro 5, ecco come

Del blocco alla circolazione del primo novembre se ne parla da diverso tempo. Lo scorso anno, infatti, la Regione approvò una revisione al piano di risanamento della qualità dell'aria voluto dalla precedente giunta Zingaretti. L'obiettivo era quello di arrivare a superare una serie di divieti. Tra questi, c'era appunto la possibilità di dare al Comune di Roma il potere di salvare le auto diesel Euro 4 ed Euro 5 dallo stop all'interno della ZTL a partire dal primo novembre 2026. Il tutto, a patto di porre in essere una serie di misure compensative altrettanto efficace nel ridurre le emissioni inquinanti.

Grazie a un costante miglioramento della qualità dell'aria e a un progressivo rinnovo del parco auto, la Regione ha potuto mettere nelle mani dei Comuni strumenti per evitare lo stop alla circolazione. Per la Regione Lazio si tratta di una risposta concreta alle preoccupazioni delle famiglie e delle imprese.

L'auto serve per andare a lavorare e per portare i figli a scuola. Cambiarla non è semplice e può essere una spesa difficile da affrontare. La tutela della salute e la riduzione dell'inquinamento rimangono obiettivi molto importanti e per tale motivo saranno fatte delle scelte che tengano conto anche delle condizioni economiche dei cittadini.

Accanto alle nuove regole ci saranno investimenti e incentivi che favoriscano una mobilità più pulita e sostenibile.

25 milioni di investimenti

Nel corso del 2025 sono stati rispettati tutti i limiti normativi sulla qualità dell'aria. La Regione Lazio investirà 25 milioni di euro. Di questi, 10 milioni saranno spesi per sostituire i veicoli commerciali più inquinanti, offrire incentivi per il rinnovo delle caldaie nella Valle del Sacco, rifinanziati anche nel 2027. La Regione sta lavorando per destinare risorse pure per l'ammodernamento di mezzi e impianti maggiormente inquinanti dal trasporto pubblico locale alle vecchie caldaie in immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica.

Fonte: Ansa

VEDI ANCHE

Tags