Auto diesel Euro 5, il Veneto vuole fermare il blocco dal 1° ottobre

L'obiettivo è quello rimandare il blocco delle auto diesel Euro 5 che scatterebbe in Veneto a partire dal primo ottobre. Il Piemonte ha già trovato una soluzione attraverso misure compensative. La Regione Veneto vuole quindi seguire una strada molto simile per evitare che molte famiglie si vedano obbligate a lasciare nel garage di casa, ferma, la loro auto.

La Giunta regionale ha quindi avviato l'iter per sospendere il blocco delle auto diesel Euro 5 attraverso una delibera che introduce interventi legati all'applicazione delle norme nazionali sulla qualità dell'aria e alle limitazioni della circolazione stradale. II provvedimento dà attuazione al decreto-legge n. 73 del 2025 e passa ora all'esame del Consiglio regionale, chiamato a proseguire l'iter legislativo.

È inaccettabile impedire a tanti veneti di recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola solo perché non possono permettersi l'acquisto di un'auto nuova. Per questo abbiamo avviato l'iter per sospendere il blocco delle auto diesel Euro 5, previsto dall’1 ottobre 2026.

Questo è il commento presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani.

Misure compensative per scongiurare il blocco

Per il Presidente Stefani, l'ambiente in cui viviamo va difeso con forza, ma anche con ragionevolezza, e i costi della transizione ecologica non possono essere a carico delle famiglie e dei lavoratori. Per tale motivo sono state studiate una serie di soluzioni alternative che consentano di scongiurare il blocco dei veicoli diesel Euro 5, pur tutelando la qualità dell'aria che respiriamo. Sono state quindi valutate alcune misure compensative che secondo alcune stime avrebbero effetti sull'ambiente addirittura superiori a quelli attesi dallo stop delle auto diesel Euro 5.

Quali sono queste misure? Stando a quanto racconta la Regione Veneto, le misure ''potrebbero prevedere anche l'anticipazione del bando per la trasformazione dei veicoli diesel Euro 5 in Dual Fuel e, in caso di allerta PM10 arancione o rossa, il ricorso allo smart working a favore dei dipendenti degli enti pubblici, eccetto coloro che esercitano funzioni da svolgere necessariamente in presenza''.

La Regione non vuole lasciare a piedi nessuno. Ricordiamo che il blocco avrebbe dovuto riguardare tutti i veicoli diesel Euro 5 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nei relativi agglomerati, con effetti diretti su almeno 150.000 veicoli.

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