Eni blocca i prezzi dei carburanti fino a fine anno: benzina a 1,99 euro e diesel a 2,25

Eni blocca i prezzi di benzina e diesel fino alla fine dell'anno. La compagnia petrolifera ha infatti confermato il price cap introdotto un po' di tempo fa per arginare il caro carburante. Strada poi seguita anche da altre compagnie petrolifere. Come ha confermato l'amministratore delegato Claudio Descalzi, sarà messo un tetto fino a dicembre ai prezzi di benzina e diesel. Ricordiamo che il massimale è fissato a quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,25 euro al litro per il diesel.

Tuttavia, il numero uno dell'azienda evidenzia che ''monitoreranno le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo''. Cosa significa? Che il price cap, potrebbe subire alcune variazioni nel corso delle prossime settimane in base a una serie di fattori.

Ricordiamo che inizialmente il price cap di Eni doveva durare un mese con una possibile proroga fino alla fine dell'anno che adesso è stata puntualmente confermata. Il tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel vale ovviamente per le circa 4.000 stazioni Enilive sparse sul territorio italiano. Con questa mossa, l'azienda vuole dare un contributo al Paese, per aiutare le famiglie e le aziende che devono fare i conti con il caro carburante che sta pesando sempre di più.

Le prime reazioni

Sull'annuncio da parte di Eni non si sono fatte attendere le prime reazioni. Il Codacons, per esempio, ha apprezzato la proroga del price cap fino alla fine dell'anno. Tuttavia, l’associazione chiede all’azienda di non aumentare il tetto vigente. Visto quanto annunciato da Eni, l'auspicio è che anche gli altri marchi petroliferi proroghino fino a fine anno il loro price cap ai carburanti.

L’attuale situazione, con le quotazioni del petrolio a livelli elevati e la crisi in Medio Oriente che prosegue, continua a spingere al rialzo i listini dei prodotti petroliferi, impedendo una discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. Per questo è importante la decisione di Eni di allungare gli sconti, ma chiediamo che il tetto massimo non venga modificato al rialzo, considerato che gli italiani da marzo combattono col caro-carburante e hanno subito già perdite consistenti a causa dei maggiori costi di rifornimento.

VEDI ANCHE

Tags