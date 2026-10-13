Prezzi benzina e diesel, spunta la proposta di un price cap per legge: come funziona

Ecco come funzionerebbe il tetto massimo ai prezzi, quanto durerebbe la misura e quali sarebbero i criteri per aggiornarla

Nonostante un leggero calo rispetto ai giorni passati, i prezzi di benzina e diesel rimangono su livelli elevati, colpendo pesantemente le tasche degli italiani. Il price cap che alcune compagnie petrolifere hanno imposto, ha dato alcuni benefici, sebbene limitati. Inoltre, rimane la polemica che vede le compagnie indipendenti protestare dato che non possono replicare gli sconti dei grandi Gruppi.

Al riguardo, arriva una proposta di Faib Confesercenti e Fegica che hanno presentato al Forum 2026 di Confesercenti. In breve, si chiede una price cap per legge.

Sarà il Governo a decidere il tetto massimo dei prezzi

In termini molto semplici si chiede un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, uguale su tutta la rete e calcolato con una formula pubblica, da attivare per decreto legge. Come funzionerebbe questo price cap per legge? I Garante per la Sorveglianza dei Prezzi rileva la situazione straordinaria dei prezzi dei carburanti e la comunica al Ministro che attiva il price cap con un atto motivato.

La misura avrebbe una durata di 90 giorni con la possibilità di una sola proroga di ulteriori 90 giorni. Tetto massimo che sarebbe poi rivisto ogni 15 giorni sia al rialzo e sia al ribasso. Come verrebbe calcolato il price cap? Si partirebbe dal prezzo industriale del 27 febbraio a cui poi si sommano le variazioni delle componenti di costo e un margine di salvaguardia per le scorte.

Carburanti

C'è poi la questione del margine di raffinazione, che oggi è superiore alla media 2025 di circa 21 centesimi sulla benzina e 39 sul gasolio. La quota di questo margine da riconoscere alle aziende, secondo gli autori della proposta, dovrebbe essere una scelta politica.

Le sigle sindacali attendono un incontro con il ministro Adolfo Urso. Presto capiremo se da questa proposta nascerà qualcosa di concreto oppure no.

Le ultime rilevazioni

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina (2,036 euro il prezzo di ieri) e 2,252 euro al litro per il diesel (lo stesso prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,045 euro al litro per la benzina (2,046 ieri) e 2,269 euro al litro per il diesel (2,271 euro il prezzo di ieri).

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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