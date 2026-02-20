Di cosa è capace 911 Dakar, spiegato in 3.482 km di giungla

Susele e Fredy Piotto Vogt tagliano il traguardo del massacrante Rally dos Sertões. Di notte hanno dormito nella tenda da tetto

C’è chi la 911 la tiene in garage, chi la porta a fare un giro in città la domenica.

E poi c’è chi la compra in formato 911 Dakar, decide di infilarci dentro cane, gatto, figlio e un bel carico di incoscienza e parte per il Rally dos Sertões, 3.482 km di foresta, fiumi e fango nel cuore del Brasile.

Spoiler: ne escono tutti sorridenti.

La famiglia Piotto Vogt: porschisti dentro

La famiglia Piotto Vogt, di Campo Largo, non è nuova a certe follie. Hanno già corso la corsa più dura del Sudamerica quattro volte, ma sempre con UTV.

Stavolta, però, hanno deciso di alzare l’asticella: via col 911. Sì, hai letto bene. Una 911. Con le sospensioni rialzate e le gomme tassellate, ma sempre una 911.

Porsche 911 Dakar, un mito di ritorno

Il momento della verità si presenta dopo pochi chilometri, quando tutti si fermano davanti a un fiume e il gruppetto inizia a guardarsi preoccupato, controllando la profondità dell’acqua.

Susele, al volante, non ci pensa un secondo: accelera e passa. Silenzio. Poi, dall’altra riva, la sua voce: ''Tutto qui?''. La Dakar aveva superato il primo esame. Li supererà tutti.

911 Dakar porta a termine una delle corse più dure del Sudamerica

Ma non è finita. Perché i Piotto Vogt non si sono limitati a correre. Hanno vissuto. La 911 Dakar, con la tenda da tetto montata, è diventata un alberello mobile nel bel mezzo del sertão.

Dormire su una Porsche, ascoltando i rumori della foresta. Provate a dirlo a quelli che la usano solo per andare al bar.

La storia completa la si può leggere qui, sul magazine Porsche ufficiale. Ispira.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/02/2026