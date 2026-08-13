Cadillac Celestiq Night Test, la one-off che interpreta il lusso in modo più discreto

Cadillac porta a Monterey Car Week un esemplare unico che ha come obiettivo quello di cambiare il linguaggio abituale delle ammiraglie di lusso. Si chiama Celestiq Night Test ed è una commissione unica, pensata per chi considera la discrezione la forma più alta di esclusività. La vettura farà il suo debutto pubblico il 14 agosto al Quail, A Motorsports Gathering di Carmel, e anticipa quanto la casa americana intende raccontare durante l'evento californiano.

Una carrozzeria che assorbe la luce invece di rifletterla

Cadillac Celestiq Night Test, la livra esclusiva

La verniciatura Caspia Metallic, profonda e ad alta brillantezza, ha una caratteristica particolare. Cambia carattere con il buio. Di giorno appare scura e compatta, di notte si accende di riflessi luminosi. A completare il quadro ci sono i cerchi da 23” in finitura scura e la cornice Jade attorno ai fari, pensata per diffondere la luce anziché proiettarla in modo aggressivo. Cadillac descrive il progetto come ispirato al mondo del lavoro notturno, quello in cui atleti e musicisti si preparano lontano dai riflettori.

Interni tra pelle, carbonio e silenzio

Cadillac Celestiq Night Test, l'abitacolo

L'abitacolo abbina le pelli Backen Black e Sheer Gray a inserti in fibra di carbonio e metallo spazzolato, in un contrasto materico che Cadillac definisce «silenzio con intenzione». Ogni Celestiq nasce come pezzo unico nell'Artisan Center di Warren, in Michigan, dove artigiani specializzati assemblano a mano telaio, carrozzeria e finiture su misura per il singolo cliente.

Il processo di personalizzazione passa anche da un designer dedicato, la figura Cadillac che segue il cliente lungo l'intero sviluppo dell'esemplare, dalla scelta dei materiali fino alla configurazione finale. Dal punto di vista tecnico, la base meccanica della Celestiq prevede una trazione integrale a doppio motore da 655 hp (488 kW e circa 664 CV) e 646 lb-ft di coppia, pari a circa 876 Nm. Numeri che si traducono in uno scatto da 0 a 96 km/h di 3,7 secondi (ottenibile attivando la modalità Velocity Max).

La base tecnica della Celestiq (condivisa anche dalla Night Test) vanta oltre 275 tecnologie brevettate (o in fase di brevetto), tra cui il tetto Smart Skyglass a quattro zone, il sistema di microclima individuale ClimateSense e le sospensioni pneumatiche attive con controllo magnetico dell'assetto.

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