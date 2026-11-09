BYD Ti 7, il SUV cinese lancia la sfida all'Europa, ma c'è un problema...

Lo sport utility da 408 CV e sette posti arriva nel Vecchio Continente, ma Jaguar Land Rover contesta la somiglianza con la Defender e avvia un'azione legale

La BYD Ti 7 è un grande SUV ibrido plug-in a sette posti che si prepara a entrare nel mercato europeo nel 2027 (guarda BYD Ti 7).

Il maxi SUV cinese pronto per l'Europa

Dopo il debutto commerciale nel Regno Unito, dove le prime consegne sono previste a gennaio, il modello dovrebbe raggiungere anche gli altri Paesi del Vecchio Continente. Tuttavia, sotto i riflettori non ci sono soltanto le sue caratteristiche tecniche, ma anche una controversia legale con Jaguar Land Rover, che ritiene il nuovo modello cinese troppo simile alla Defender.

BYD Ti 7: Jaguar Land Rover accusa i cinesi di troppa somiglianza con la Defender

Design squadrato e dimensioni da grande fuoristrada

Con una lunghezza di 5,15 metri, una larghezza di quasi due metri e un'altezza di 1,87 metri, la Ti 7 punta su un'impostazione estetica imponente. La carrozzeria presenta linee squadrate, passaruota pronunciati, frontale verticale e ruota di scorta sul portellone. Elementi che richiamano il mondo dei fuoristrada e che trova forte ispirazione proprio a quello della Defender. A differenza dei modelli off-road tradizionali, però, la BYD utilizza una struttura monoscocca, al posto del telaio a longheroni, progettata principalmente per un utilizzo stradale.

BYD Ti 7: un fuoristrada di 5,15 metri con motore PHEV, simile alla Defender britannica

Motore plug-in da 408 CV e 119 km di autonomia

Il sistema propulsivo abbina un motore 1.5 turbo a benzina a tre unità elettriche, per una potenza complessiva di 408 CV e la trazione integrale. La batteria LFP da 35,6 kWh consente di percorrere fino a 119 km in elettrico secondo il ciclo WLTP. Le prestazioni sono di rilievo per un SUV di queste dimensioni: lo scatto da 0 a 100 km/h viene dichiarato in 4,8 secondi. Nel Regno Unito è disponibile nell'allestimento Excellence AWD a 47.995 sterline, circa 56.000 euro. Prezzi e configurazioni per gli altri mercati europei non sono ancora stati annunciati.

BYD Ti 7: la Land Rover Defender con il suo design piuttosto squadrato e imponente

BYD e Jaguar Land Rover, la disputa sulla Defender

Il design della Ti 7 è al centro di un'azione legale avviata da Jaguar Land Rover per presunte violazioni della proprietà intellettuale. Nell'agosto 2026, su mandato del tribunale olandese, sono state effettuate ispezioni negli uffici BYD di Schiedam e Hoofddorp, con acquisizione di documenti e registrazioni digitali.

Secondo le ricostruzioni del Guardian e del Sunday Times, JLR sospetta anche un possibile ricorso all'ingegneria inversa. La vicenda è ora all'esame del tribunale dell'Aia, ma non esiste ancora alcuna sentenza che abbia accertato violazioni da parte di BYD. Entrambe le aziende hanno scelto di non commentare il procedimento in corso.

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