BYD Tang EV, il nuovo SUV elettrico da 700 CV e 850 km di autonomia

BYD non si ferma e presto porterà al debutto la nuova generazione della Tang EV che ha fatto adesso la sua comparsa all'interno del database del sito del MIIT cinese, passo obbligatorio per poter ricevere il via libera alla commercializzazione. Per noi, l'occasione di vedere nuove foto del SUV elettrico e sopratutto di scoprire alcune delle sue principali specifiche tecniche.

BYD Tang EV

Dimensioni

Il debutto ufficiale del SUV è atteso nel corso del quarto trimestre del 2026. La nuova BYD Tang EV è lunga 5.045 mm, larga 1.980 mm e alta 1.740 mm, con un passo di 2.950 mm. Il nuovo modello è quindi più lungo di 145 mm di quello attuale. Dentro c'è spazio per 5 passeggeri. Oggi, l'attuale generazione propone un abitacolo in configurazione da 5 o 6 posti. Le specifiche tecniche emerse raccontano anche di angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 18 e 21 gradi, e sbalzi anteriori e posteriori di 985 mm e 1.110 mm.

BYD Tang EV, interni

Tanta tecnologia

Il SUV porterà al debutto quella che è stata definita come la nuova ''Giant Screen UI''. Si tratta di una nuova interfaccia grafica pensata per gli interni tech di nuova generazione della casa cinese. Dentro, troveremo uno schermo sottile da 35,4 pollici collocato direttamente sotto al parabrezza. Centralmente ci sarà poi pure un maxi display touch da 30 pollici.

Motori

Stando a quanto emerso dalla documentazione, la nuova BYD Tang EV disporrà di un powertrain con due motori elettrici e la trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a 515 kW (700 CV). Ad alimentare il tutto una batteria LFP (Blade Battery 2) da 88,682 kWh e 105,792 kWh. A seconda della versione, l'autonomia varia da 730 km a 850 km CLTC.

BYD Tang EV, interni

Il nuovo SUV elettrico potrà poi contare su sospensioni pneumatiche DiSus-A e sul pacchetto di assistenza alla guida DiPilot 300, noto in Cina come God's Eye B. Il SUV potrà contare anche sul LiDAR per i sistemi ADAS.

Fonte: CarNewsChina

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