BYD Giant Screen, schermi sempre più maxi e intelligenza artificiale a bordo

Le moderne auto hanno tanta tecnologia e oggi è normale trovare grandi schermi all'interno dell'abitacolo, sia per la strumentazione e sia per l'infotainment. Alcuni costruttori europei stanno facendo un piccolo passo indietro rispetto al tutto touch che vorrebbe la moda. In Cina, invece, non solo si punta su abitacoli ultra minimalisti ma gli schermi ancora più grandi piacciono sempre di più. Non a caso, BYD ha svelato la nuova ''Giant Screen UI''. Si tratta di un'interfaccia grafica di nuova concezione dedicata al sistema infotainment che punta a rivoluzionarne l'utilizzo.

A quanto pare, debutterà sulla nuova Tang EV che sarà portata al debutto in Cina entro l'anno. Il nome fa già capire qualcosa e cioè che sarà abbinata ad ampi schermi. Infatti, nel presentarla, BYD ha mostrato una configurazione molto particolare composta da ampi schermi ma entriamo nei dettagli.

La plancia diventa un centro di comando digitale

L'interfaccia consente agli utenti di combinare, ridimensionare e affiancare le finestre per la navigazione, la riproduzione multimediale e le informazioni sul veicolo. Introduce inoltre un assistente virtuale animato basato sull'intelligenza artificiale, chiamato ''Xiao Mianbao'' che utilizza il riconoscimento visivo e vocale per salutare gli occupanti, rispondere alle richieste e mostrare espressioni facciali diverse.

La configurazione mostrata dalla casa automobilistica cinese abbina uno schermo dalle forme sottili da 35,4 pollici posizionato sotto la base del parabrezza a un display touch panoramico da 30 pollici che si estende tra la zona centrale e quella passeggeri. Il primo schermo mostra le informazioni principali di guida e va sostanzialmente a sostituire il classico quadro strumenti digitale. Il maxi schermo sulla plancia assolve invece alla classiche funzioni dell'infotainment ma con funzionalità avanzate e come accennato prima, presenta una visualizzazione a finestra.

Insomma, BYD sta lavorando molto per migliorare anche i servizi digitali a bordo delle vetture, con un sistema infotainment ancora più avanzato. Quando vedremo le prime applicazioni della Giant Screen UI anche sui modelli BYD in Europa? Ancora non lo sappiamo.

La nuova BYD Tang EV

SUV elettrico che misura 5.045 mm di lunghezza, 1.980 mm di larghezza e 1.760 mm di altezza, con un passo di 2.950 mm. Rispetto al modello precedente, quello nuovo è più lungo di 145 mm e con un passo di 130 mm superiore. La Tang EV utilizza la batteria Blade di seconda generazione di BYD e supporta la ricarica rapida Flash Charging. BYD dichiara che la ricarica dal 10% al 70% richiede circa cinque minuti, mentre per raggiungere il 97% sono necessari nove minuti.

BYD Tang EV

Secondo quanto sappiamo, questo modello può contare su di un motore da 300 kW (408 CV) quanto basta per raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Le capacità delle batterie Blade Battery 2 al litio ferro fosfato (LFP) sono di 88,682 kWh e 105,792 kWh. L'autonomia CLTC è di 730 km, 830 km e 850 km, a seconda della versione e della configurazione.

Fonte: CarNewsChina

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