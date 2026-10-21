La ganascia non ferma la BYD Bao 8 che se ne va su 3 ruote: ecco come ci riesce

Trovata geniale o mossa di marketing? Non lo sappiamo ma in questi giorni sta circolando un filmato sui social media cinesi in cui vediamo una BYD Fang Cheng Bao Bao 8 (commercializzata come Denza B8 al di fuori della Cina) che si muove su 3 ruote, con l'anteriore sinistra sollevata in quanto bloccata da una ganascia.
La scena ricorda la dimostrazione del sistema di sospensioni DiSus-P Ultra di BYD, avvenuta alcuni mesi fa, che permetteva al SUV di sollevare una singola ruota mentre le altre tre continuavano a muoversi. La dimostrazione si era svolta su un circuito di prova, mentre il video che circola sembra mostrare il veicolo su una strada pubblica.
Come fa a muoversi su 3 ruote?
Natura del video a parte, come fa la BYD Fang Cheng Bao Bao 8 a muoversi in questo modo? Il SUV dispone appunto del sistema di sospensioni idrauliche DiSus-P Ultra di BYD. A differenza delle sospensioni convenzionali, questo sistema è in grado di alzare e abbassare le singole ruote in modo indipendente.
La tecnologia delle sospensioni sviluppata da BYD è stata lanciata per la prima volta nel 2023 ed era presente sulla Yangwang U9. Tuttavia si trattava del sistema chiamato DiSus-X, meno sofisticato della versione presente sulla BYD Fang Cheng Bao Bao 8 che può controllare il comportamento della singola ruota.
Quando fu presentato il sistema DiSus-P Ultra, tra gli esempi fatti ci furono quelli della possibilità di avanzare proprio su 3 ruote a bassa velocità (massimo 15 km/h), oltre alla possibilità di poter alzare una singola ruota per sostituire lo pneumatico agevolmente.
A quanto pare, è possibile sollevare una singola ruota di 300 mm.
Dubbi sulla sicurezza
Il sistema DiSus-P Ultra di BYD è sicuramente molto interessante dal punto di vista tecnico. Tuttavia, il filmato, anche se fosse una semplice trovata di marketing, solleva preoccupazioni in termini di sicurezza dato che si vede la vettura muoversi su 3 ruote su strada pubblica, per quanto a bassa velocità.
Fonte: CarNewsChina
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