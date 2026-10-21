Nuova BYD Seagull: più grande e si ricarica in 9 minuti

La nuova BYD Seagull arriva sul mercato cinese con motori da 116 e 129 CV, batterie LFP fino a 39,2 kWh e autonomia dichiarata fino a 420 km secondo il ciclo CLTC

Dopo averla presentata alcuni giorni fa, BYD ha ufficialmente portato sul mercato cinese la nuova generazione della Seagull (in Europa conosciuta come Dolphin Surf). In Cina, la Seagull per lungo tempo è stata una vera best seller ma, con la concorrenza che si fa sempre più serrata, c'è bisogno di un profondo aggiornamento. Le novità sono davvero tante come abbiamo visto, dato che la city car elettrica cambia radicalmente, a partire da un aumento delle dimensioni.

Con l'avvio della commercializzazione, adesso possiamo scoprire anche i prezzi. La vedremo anche in Europa?

Crescono le dimensioni

Ricapitoliamo le principali caratteristiche della seconda generazione della BYD Seagull. La compatta elettrica è lunga 4.205 mm, larga 1.810 mm e alta 1.570 mm, con un passo di 2.650 mm. A titolo di confronto, la precedente generazione venduta in Cina (in Europa ha misure leggermente differenti) misura 3.780 mm lunghezza × 1.715 mm larghezza × 1.540 mm altezza, con passo di 2.500 mm. Crescono le dimensioni (425 mm di lunghezza in più) e quindi aumenta anche lo spazio per i passeggeri. Dentro c'è infatti spazio per 5 passeggeri e non più per 4.

BYD Seagull

La capacita di carico con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, arriva a 1.380 litri. C'è pure un frunk anteriore da 94 litri. Gli esterni riprendono il linguaggio di design ''Marine Aesthetics'', caratterizzato da una linea bassa e sportiva e da un design delle luci di posizione a ''tridente''. I clienti possono scegliere tra sei colori esterni.

Interni: stile minimalista ma non manca la tecnologia

Salendo a bordo della nuova BYD Seagull troviamo il solito stile minimalista che va molto di moda. Ovviamente non può mancare la tecnologia. Troviamo un nuovo volante multifunzione a due razze ma dietro non è presente la strumentazione digitale. Invece, al centro della plancia c'è un display da 15,6 pollici del sistema infotainment. Ci sono comunque alcuni comandi fisici sotto le bocchette dell'aria condizionata, oltre a un caricabatterie wireless per smartphone e due portabicchieri.

BYD Seagull, interni

Motori e ricarica ultrafast

La nuova Seagull si può avere con motori da 85 kW (116 CV) o 95 kW (129 CV), entrambi con una coppia di 130 Nm. Ad alimentare il tutto una batteria LFP (Blade Battery 2) da 30,1 kWh e 39,2 kWh per un'autonomia CTLC di 320 km e 420 km. Gli allestimenti di punta con la batteria più grande offrono un'importante novità e cioè il supporto alla ricarica Flash Charging che permette di passare dal 10% al 97% della carica in 9 minuti.

BYD Seagull

Una delle caratteristiche principali della nuova Seagull è il sistema di assistenza alla guida (ADAS) DiPilot 300 ''God's Eye'' basato su LiDAR. Il veicolo è inoltre dotato di sospensioni posteriori indipendenti multilink.

Prezzi

In Cina, la nuova BYD Seagull parte da 65.900 yuan che al cambio sono circa 8.800 euro. Il modello precedente era più caro. Infatti, il listino attaccava da 69.900 yuan, cioè circa 9.300 euro.

Fonte: CarNewsChina

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